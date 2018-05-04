Диего Мора может починить практически все – от мебели до кофеварки. Сначала это было просто хобби, потом стали обращаться друзья, соседи, знакомые и знакомые знакомых. И вот уже больше двадцати лет он профессиональный реставратор-универсал.

«В старых вещах есть душа и магия. Если за этим столом сидел ваш прадед, дед и отец, то и вам приятно за ним сидеть, – рассказывает Мора. – Есть еще одно преимущество. Старые вещи настоящие, они долго служат. Новая мебель как из картона. Иногда я отказываюсь, если мне приносят чинить что-то новое. Раньше делали так, чтобы техника работала, служила. А сейчас – чтобы она сразу сломалась и вы покупали новую».

Далеко не все удается починить. Еще один образ Старой Гаваны – разрушенные, аварийные здания. «Во-первых, отремонтировать дом дороже, чем стул, – смеется Мора. – Во-вторых, в соседних странах – то же самое».