Саудовский король пообещал поддержать Марокко в случае вмешательства Ирана

КАИР, 3 мая — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора заверил марокканского монарха Мухаммеда VI в своей поддержке против вмешательства Ирана во внутренние дела страны, об этом со ссылкой на королевскую канцелярию сообщило саудовское государственное агентство SPA.
"Хранитель двух благородных святынь (титул короля Саудовской Аравии) подтвердил, что королевство Саудовской Аравии стоит на стороне братского Марокко против всего, что угрожает его безопасности, стабильности и целостности его земель", — цитирует SPA слова саудовского монарха.
По данным арабских СМИ, власти Марокко обвинили посольство Ирана в Алжире в связях с фронтом Полисарио. Движение "Хезболлах" и иранский МИД опровергло выдвинутые Марокко обвинения в связях с Полисарио. Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала решение Марокко разорвать дипотношения с Ираном.