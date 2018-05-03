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Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области частично локализован

Сюжет:
Пожар на бывшем складе боеприпасов на Украине (15)
22:4503.05.2018
(обновлено: 23:42 03.05.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПожар на военных складах боеприпасов в Харьковской области. Архивное фотоПожар на военных складах боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Масштабный пожар вспыхнул в четверг на территории бывшего склада боеприпасов Минобороны Украины в Балаклее Харьковской области. Это уже второе по счету за последние два года подобное ЧП на этом объекте. В прошлом году на еще действующих местных складах произошел масштабный пожар, в результате которого было уничтожено большое количество боеприпасов. Военные сообщили, что загорелась трава на технической территории, которую готовили для обезвреживания остатков снарядов, оставшихся после предыдущего пожара.

Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области
© РИА Новости / Стрингер
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На бывшем складе в Балаклее периодически наблюдаются взрывы
В результате возгорания начались взрывы боеприпасов, местные власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, на въезде в город были установлены полицейские блокпосты, однако проезд в город в данный момент открыт. К вечеру Минобороны отчиталось о локализации основных очагов возгорания. По данным СМИ, взрывы прекратились. Спасатели и правоохранители отчитались, что в результате инцидента пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Эксперты Минобороны вылетели на место событий для выяснения причин пожара.

Новое ЧП

Предыдущий пожар на складах в Балаклее произошел в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали. По данным Минобороны Украины, пожар уничтожил 70% боеприпасов, которые хранились на складе. Тогда из-за пожара была объявлена эвакуация местных жителей, закрыто воздушное пространство для полетов авиации. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.

В четверг ряд украинских СМИ сообщили о новом пожаре на военных складах. В Генштабе ВС Украины оперативно подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о возгорании травы на технической территории бывшего склада боеприпасов.

Пожарные расчеты автомашин рядом с военными складами боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Спасатели локализовали основные очаги возгорания на складе в Балаклее
"Сегодня, 3 мая, в 13.35 (совпадает с мск), в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", — говорится в сообщении Генштаба. Как отметили в пресс-службе, к тушению огня в начале были привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

Также, по данным ведомства, была проведена эвакуация военных, которых привлекали к работам по разминированию. В Минобороны Украины сообщили, что в зоне пожара зафиксировано около 40 взрывов боеприпасов.

"Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в зоне пожара нет действующих складов боеприпасов, взрываются снаряды, которые остались в земле после ЧП в 2017 году. Представитель оперативного пресс-центра Минобороны Украины в городе Виталий Саранцев уточнил в эфире телеканала "112 Украина", что боеприпасы после взрыва не разлетаются.

Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперты Минобороны Украины вылетели на место пожара в Балаклею
В то же время украинские СМИ озвучили свою версию случившегося. Ссылаясь на источники в Минобороны, телеканал "112 Украина" сообщил, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство. "По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство, произошел взрыв и пожар, который в свою очередь вызвал серию новых взрывов боеприпасов", — сообщил телеканал.

Руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

Без жертв и разрушений

Харьковская областная государственная администрация сообщила, что в связи с пожаром не требуется полная эвакуация жителей Балаклеи, эвакуируют только близлежащие к эпицентру пожара дома.

"Ситуация контролируется. Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор", — процитировала пресс-служба слова облгосадминистрации губернатора Харьковской области Юлии Светличной. По ее словам, власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей.

Полицейский пост в Балаклее. 3 мая 2018
© Фото : страница полиции Харьковской области в Facebook
Полиция сообщила о свободном въезде в Балаклею после пожара
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составила 35 гектаров. По поручению президента Украины к тушению пожара была привлечена авиация.

По данным полиции Украины, по периметру города после начала пожара были выставлены блокпосты, однако въезд в город остается свободным.

"Были расставлены блок-посты, обеспечивается охрана публичного порядка, въезд-выезд в Балаклею свободный", — заявила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник в эфире телеканала "112 Украина". Она отметила, что в данный момент перекрыт въезд в военный городок. Баранник добавила, что дополнительные силы к охране порядка в Балаклее пока не привлекались, местная полиция с ситуацией справляется.

Правоохранители также сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не произошло.

Локализация пожара

Вечером в четверг Минобороны Украины заявило, что спасатели локализовали основные очаги возгорания, охваченная огнем территория заметно уменьшилась, на отдельных участках продолжаются работы по тушению.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. Архивное фото
© Фото : ГСЧС Украины
Власти не знают о пострадавших при пожаре на военном складе под Харьковом
"По состоянию на 19.30 (совпадает с мск) пожарными расчетами вооруженных сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжается тушение возгорания травы на территории неразминированной технической площадки. Сейчас основные очаги пожара локализованы. На отдельных участках продолжаются работы по тушению. Наблюдается значительное уменьшение территории возгорания и задымления", — сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным Генштаба Украины, на месте пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее уже нет очагов возгорания, наблюдается только задымление.

"Сейчас есть задымление территории, однако очагов пожара не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.

По данным украинских СМИ, которые ссылаются на комментарий пресс-секретаря минобороны Украины Богдана Сеныка, по состоянию на 16.12 (совпадает с мск) взрывы на месте пожара прекратились.

Пожарная машина в Харькове. Архивное фото
© РИА Новости
СМИ назвали причину пожара на складе боеприпасов под Харьковом
По состоянию на вечер четверга, официальной информации об открытии уголовного дела по факту пожара не поступало. Также военные и спасатели пока не спешат озвучивать возможные версии случившегося. Минобороны Украины сообщило, что на место событий направлены эксперты ведомства для выяснения причин ЧП.

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа министерства обороны и генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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