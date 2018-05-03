Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области частично локализован

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Масштабный пожар вспыхнул в четверг на территории бывшего склада боеприпасов Минобороны Украины в Балаклее Харьковской области. Это уже второе по счету за последние два года подобное ЧП на этом объекте. В прошлом году на еще действующих местных складах произошел масштабный пожар, в результате которого было уничтожено большое количество боеприпасов. Военные сообщили, что загорелась трава на технической территории, которую готовили для обезвреживания остатков снарядов, оставшихся после предыдущего пожара.
Новое ЧП
Предыдущий пожар на складах в Балаклее произошел в ночь на 23 марта 2017 года. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали. По данным Минобороны Украины, пожар уничтожил 70% боеприпасов, которые хранились на складе. Тогда из-за пожара была объявлена эвакуация местных жителей, закрыто воздушное пространство для полетов авиации. По версии следствия, зажигательную смесь на территорию артскладов сбросили беспилотные летальные аппараты.
В четверг ряд украинских СМИ сообщили о новом пожаре на военных складах. В Генштабе ВС Украины оперативно подтвердили эту информацию, уточнив, что речь идет о возгорании травы на технической территории бывшего склада боеприпасов.
Также, по данным ведомства, была проведена эвакуация военных, которых привлекали к работам по разминированию. В Минобороны Украины сообщили, что в зоне пожара зафиксировано около 40 взрывов боеприпасов.
"Было насчитано 40 разрывов боеприпасов, но интенсивность разрывов значительно уменьшилась, в разы", — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства Дмитрий Гуцуляк в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в зоне пожара нет действующих складов боеприпасов, взрываются снаряды, которые остались в земле после ЧП в 2017 году. Представитель оперативного пресс-центра Минобороны Украины в городе Виталий Саранцев уточнил в эфире телеканала "112 Украина", что боеприпасы после взрыва не разлетаются.
Руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.
Без жертв и разрушений
Харьковская областная государственная администрация сообщила, что в связи с пожаром не требуется полная эвакуация жителей Балаклеи, эвакуируют только близлежащие к эпицентру пожара дома.
"Ситуация контролируется. Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к 65-му арсеналу частный сектор", — процитировала пресс-служба слова облгосадминистрации губернатора Харьковской области Юлии Светличной. По ее словам, власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей.
По данным полиции Украины, по периметру города после начала пожара были выставлены блокпосты, однако въезд в город остается свободным.
"Были расставлены блок-посты, обеспечивается охрана публичного порядка, въезд-выезд в Балаклею свободный", — заявила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник в эфире телеканала "112 Украина". Она отметила, что в данный момент перекрыт въезд в военный городок. Баранник добавила, что дополнительные силы к охране порядка в Балаклее пока не привлекались, местная полиция с ситуацией справляется.
Правоохранители также сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не произошло.
Локализация пожара
Вечером в четверг Минобороны Украины заявило, что спасатели локализовали основные очаги возгорания, охваченная огнем территория заметно уменьшилась, на отдельных участках продолжаются работы по тушению.
По данным Генштаба Украины, на месте пожара на территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее уже нет очагов возгорания, наблюдается только задымление.
"Сейчас есть задымление территории, однако очагов пожара не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.
По данным украинских СМИ, которые ссылаются на комментарий пресс-секретаря минобороны Украины Богдана Сеныка, по состоянию на 16.12 (совпадает с мск) взрывы на месте пожара прекратились.
"Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлена самолетом оперативная группа министерства обороны и генерального штаба ВС Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.