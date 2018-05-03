Источник: система проверки въезда в ЕС затронет все страны с безвизом

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Все граждане третьих стран, которым предоставлено право безвизового въезда в шенгенскую зону, в том числе Украины и Грузии, должны будут после планируемого ввода в ЕС новой электронной системы получать перед поездкой предварительное разрешение на пересечение границы, сообщил в четверг РИА Новости источник в структурах ЕС.
Предполагается, что после этого гражданин в течение короткого отрезка времени получит автоматический ответ, в котором будет разрешение на въезд или обоснование отказа в нем. За регистрацию будет взиматься сбор в 7 евро.
"Это просто система проверки перед поездкой, которая поможет определить любые миграционные риски или риски безопасности перед поездкой в шенгенскую зону. Для заполнения онлайн-заявки и получения разрешения, которое будет действовать в течение трех лет, потребуется всего несколько минут", — отметил он.
Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС. Пребывание в странах шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода.
С июня прошлого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.