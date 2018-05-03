Источник: система проверки въезда в ЕС затронет все страны с безвизом

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Все граждане третьих стран, которым предоставлено право безвизового въезда в шенгенскую зону, в том числе Украины и Грузии, должны будут после планируемого ввода в ЕС новой электронной системы получать перед поездкой предварительное разрешение на пересечение границы, сообщил в четверг РИА Новости источник в структурах ЕС.

В конце апреля постпреды стран-членов ЕС предварительно одобрили внедрение электронной системы авторизации въезда в ЕС граждан третьих стран, с которыми действует безвизовый режим. Этот проект анонсируется в рамках повышения мер безопасности и борьбы с незаконной миграцией. Желающим путешествовать в ЕС придется перед поездкой регистрироваться на портале, указывать личные данные, которые будут проверены по базам данных ЕС, в том числе Европола.

Предполагается, что после этого гражданин в течение короткого отрезка времени получит автоматический ответ, в котором будет разрешение на въезд или обоснование отказа в нем. За регистрацию будет взиматься сбор в 7 евро.

"Все граждане третьих стран, которым предоставляется безвизовый въезд в ЕС, включая Украину и Грузию, должны будут получать разрешение на въезд до поездки в шенгенскую зону", — пояснил собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что разрабатываемая система "не является визой".

"Это просто система проверки перед поездкой, которая поможет определить любые миграционные риски или риски безопасности перед поездкой в шенгенскую зону. Для заполнения онлайн-заявки и получения разрешения, которое будет действовать в течение трех лет, потребуется всего несколько минут", — отметил он.

Проекту теперь предстоит еще пройти одобрение Европарламента и Совета ЕС. Разрабатывать систему будет специализированное агентство ЕС eu-LISA, предполагается, что ввести в строй ее могут к 2021 году. Системой будут управлять европейская служба пограничной и береговой охраны в тесном сотрудничестве с государствами-членами и Европолом.

Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС. Пребывание в странах шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода.

С июня прошлого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.