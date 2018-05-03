Мэра Даугавпилса могут лишить должности из-за "проблем с латышским языком"

РИГА, 3 мая — РИА Новости. Центр госязыка Латвии намерен обратиться в суд с требованием лишить должности мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса, который, по мнению ведомства, не владеет латышским языком в достаточной степени для выполнения своих обязанностей, заявила в четверг журналистам представитель центра Сармите Павулена.
В начале октября прошлого года центр уже штрафовал Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику дали полгода на улучшение навыка. Очередная проверка была проведена 6 апреля.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40% населения республики, имеет статус иностранного. Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе русский язык является родным более чем для 70% жителей.