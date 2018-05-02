В Полисарио отрицают заявления о поддержке группировки Ираном

КАИР, 2 мая — РИА Новости. Обвинение в адрес Ирана и ливанской "Хезболла" со стороны Марокко в поддержке Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио) не соответствуют действительности, об этом РИА Новости заявила активистка движения Нана Любат Рашид.
"Обвинения Ирана и ливанской "Хезболла" со стороны Марокко абсолютно ложны", — сказала Рашид, являющаяся главой подконтрольного фронту Полисарио "Дома печати".
По ее словам, отношения "Полисарио и "Хезболла" неплохие, однако они не достигли уровня координации в сфере военной подготовки", добавив, что "у Полисарио нет нужды обращаться к "Хезболла" за подобной поддержкой".
В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Власти Марокко представили план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.