В Полисарио отрицают заявления о поддержке группировки Ираном

КАИР, 2 мая — РИА Новости. Обвинение в адрес Ирана и ливанской "Хезболла" со стороны Марокко в поддержке Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио) не соответствуют действительности, об этом РИА Новости заявила активистка движения Нана Любат Рашид.

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил во вторник журналистам о том, что Рабат разорвет дипломатические отношения с Ираном. По словам министра, "причиной прекращения отношений с Ираном стала военная помощь ливанским движением "Хезболла" Народного фронта освобождения Западной Сахары (Полисарио)".

"Обвинения Ирана и ливанской "Хезболла" со стороны Марокко абсолютно ложны", — сказала Рашид, являющаяся главой подконтрольного фронту Полисарио "Дома печати".

По ее словам, отношения "Полисарио и "Хезболла" неплохие, однако они не достигли уровня координации в сфере военной подготовки", добавив, что "у Полисарио нет нужды обращаться к "Хезболла" за подобной поддержкой".

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Власти Марокко представили план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.