Иран скрывал от МАГАТЭ документацию о ядерных технологиях, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Иран скрывал от МАГАТЭ огромный архив документации о ядерных технологиях, говорится в распространенном во вторник заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Документы показывают, что у Ирана годами существовала секретная программа разработки ядерного оружия. Иран стремился разработать ядерное оружие и ракетные системы доставки. Иран скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ", — приводятся в документе его слова.