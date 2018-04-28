Москалькова вновь обратилась к США с просьбой о переводе Ярошенко в Россию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.
Москалькова заявила, что 18 апреля вновь обратится к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко. Москалькова также просила Совет федерации обратиться к США для передачи Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.
Ранее омбудсмен уже направляла ему обращение с просьбой о помиловании летчика. Позднее она сообщала, что в полученном ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном ей по поручению Трампа 8 марта, сказано, что "законный приговор целиком основывался на представленных доказательствах" и "американские власти соблюдают своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью".