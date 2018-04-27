"Сдавшего" бен Ладена врача переместили в безопасное место, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пакистанский врач Шакил Африди, который помог ЦРУ выследить и убить террориста Усаму бен Ладена, был перемещен из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в "неизвестное безопасное место", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники среди правоохранителей и семьи заключенного.

Согласно собеседникам агентства, врача перевезли вечером в четверг сотрудники разведки.

"Я был проинформирован, что они перемещают его по причинам безопасности", — сказал представитель руководства пешаварской тюрьмы. При этом брат врача Джамиль Африди подтвердил агентству, что заключенного перевезли "в более безопасное место".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Шакила Африди, освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп, перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место заключения из-за готовящегося побега. По словам источника агентства, Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, однако разведчикам удалось предотвратить побег. При этом Африди был переведен в безопасное место, которое не называется, поскольку кто-то интересовался планами тюрьмы.

Вскоре после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года американские СМИ писали, что во многом ее успеху способствовал Африди: врач по заданию ЦРУ проник в дом, где предположительно жил глава "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), и под выдуманным предлогом вакцинации получил образцы ДНК членов семьи террориста.

Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хилари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция США, проведенная без ведома властей Пакистана на его территории, вызвала резкую критику со стороны Исламабада в адрес Вашингтона и серьезно обострила двусторонние отношения.

Африди задержали в конце мая 2011 года, обвинив в госизмене за организацию подставной вакцинации, но позже пакистанские власти уточнили, что его подозревают в связях с лидером террористической организации "Лашкар-и-Ислам" (поменяла название на "Джейш-и-Ислам") Мангалом Багхом. В мае 2012 года Африди приговорили к 33 годам тюрьмы, позже срок сократили до 23 лет. США пытались добиться освобождения Африди, а Трамп в ходе своей избирательной кампании в апреле 2016 года заявлял, что добьется этого "за две минуты". Однако Африди по сей день остается в заключении.