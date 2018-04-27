"Сдавшего" бен Ладена врача переместили в безопасное место, пишут СМИ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пакистанский врач Шакил Африди, который помог ЦРУ выследить и убить террориста Усаму бен Ладена, был перемещен из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в "неизвестное безопасное место", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники среди правоохранителей и семьи заключенного.
"Я был проинформирован, что они перемещают его по причинам безопасности", — сказал представитель руководства пешаварской тюрьмы. При этом брат врача Джамиль Африди подтвердил агентству, что заключенного перевезли "в более безопасное место".
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Шакила Африди, освобождения которого обещал добиться президент США Дональд Трамп, перевели из тюрьмы в пакистанском Пешаваре в другое место заключения из-за готовящегося побега. По словам источника агентства, Управлению межведомственной разведки Пакистана (ISI) от своего информатора стало известно о планах побега доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, однако разведчикам удалось предотвратить побег. При этом Африди был переведен в безопасное место, которое не называется, поскольку кто-то интересовался планами тюрьмы.
Тогдашние глава Пентагона Леон Панетта и госсекретарь Хилари Клинтон открыто признавали заслугу Африди в ликвидации бен Ладена. Операция США, проведенная без ведома властей Пакистана на его территории, вызвала резкую критику со стороны Исламабада в адрес Вашингтона и серьезно обострила двусторонние отношения.