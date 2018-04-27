Симоньян прокомментировала доклад конгресса США по российскому делу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян рассказала, что доклад конгресса США о предписываемом России вмешательстве в выборы, несмотря на большой объем, не содержит никаких доказательств или каких-либо значимых фактов.

Ранее конгресс США распространил рассекреченный доклад по предполагаемому "российскому вмешательству" в выборы, согласно которому комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что после публикации рассекреченного доклада должен прийти конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией. Он отметил, что проводит в отношении России "самый жесткий курс", но выступает за то, чтобы две страны "поладили".