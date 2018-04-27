Генсек ООН поздравил Саркисяна с избранием на пост президента Армении

ООН, 27 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонной беседе поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении, сообщил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поздравил президента с избранием и подчеркнул необходимость мирного разрешения ситуации в связи с последними событиями через диалог в рамках конституции. Президент выразил признательность за поддержку ООН и согласился с генсеком в том, что важен диалог и консенсус", — сказал Дюжаррик.

Ранее о телефонном разговоре сообщили в пресс-службе президента Армении. Отмечалось, что стороны также обсудили региональные проблемы и вопрос карабахского урегулирования.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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