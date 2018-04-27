Генсек ООН поздравил Саркисяна с избранием на пост президента Армении

ООН, 27 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в телефонной беседе поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении, сообщил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Ранее о телефонном разговоре сообщили в пресс-службе президента Армении. Отмечалось, что стороны также обсудили региональные проблемы и вопрос карабахского урегулирования.
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Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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