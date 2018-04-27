Денуклеаризация и мир на полуострове: о чем договорились корейские лидеры

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели историческую встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами. Рукопожатие на 38-й параллели, совместные прогулки, общение наедине, северокорейская лапша и посадка сосны ("Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал тогда Ким Чен Ын) стали запоминающимися атрибутами саммита, который увенчался принятием совместного заявления по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове.

История творится в Пханмунджоме

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом – там, где в 1953 году был подписан договор о перемирии, а полуостров был разделен демаркационной линией. Формально мира пока нет, но лидеры к нему стремятся.

Первым в Пханмунджом приехал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин – примерно в девять утра по местному времени. Еще через полчаса прибыл и северойскорейский лидер Ким Чен Ын.

Встреча началась с приветствия у военно-демаркационной линии и обмена рукопожатиями, после чего лидер КНДР пересек 38-ю параллель, став таким образом первым главой северокорейского государства, который оказался к югу от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

После совместной фотографии и предварительной беседы Мун Чжэ Ин тоже смог очутиться на минуту на территории КНДР. Лидеры, как передавал корреспондент РИА Новости, сымпровизировали, выйдя за рамки протокола саммита.

Начало истории мира

Затем они вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где начался саммит.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на саммит с ощущением начала новой истории, и выразил надежду на хорошие результаты переговоров.

По словам президента Южной Кореи, Пханмунджом в момент пересечения Ким Чен Ыном военно-демаркационной линии стал символом мира. А достижение договоренностей на саммите, добавил он, будет "подарком людям планеты".

"Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящимся к миру", — сказал Мун Чжэ Ин.

Перерыв в саммите

Чуть позже северокорейский лидер вернулся на северную сторону Пханмунджона на перерыв, а представитель администрации Мун Чжэ Ина провел брифинг по утреннему раунду переговоров.

В частности, он сообщил, что лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться, заявил о готовности посетить Сеул в любое время, а также призвал положить конец конфронтации.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации.

В ответ Мун Чжэ Ин рассказал, что хотел бы побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем, и предложил соединить железные дороги двух стран.

Когда закончился перерыв, лидеры приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Эта сосна символизирует мир и процветание.

Декларация

Примерно в полдень по московскому времени лидеры двух стран приняли совместную декларацию по итогам саммита.

Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении.

"Юг и Север подтвердили общую цель — путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации. Переговоры по этому и другим вопросам КНДР и Южная Корея начнут в ближайшее время.

Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

"Юг и Север решили объявить в этом году по случаю 65-й годовщины соглашения о перемирии в Корее о прекращении военных действий и активно содействовать созыву трехсторонних переговоров Юга, Севера и США, а также Юга, Севера, США и Китая для замены соглашения о перемирии на договор о мире и установления длительного и прочного мира", — отмечается в декларации.

Стороны не обошли стороной и гуманитарные вопросы, в том числе проблему разделенных семей.

"Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников", — говорится в декларации.

В документе отмечается, что первая встреча разобщенных родственников состоится 15 августа.

Реакция в мире

Достигнутые договоренности приветствовали Россия, Франция, Китай, Япония, Великобритания и другие страны.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу "исторической", однако отметил, что только время покажет, к чему она приведет.

"После неистового года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — написал Трамп в Twitter.

Российский МИД позитивно отреагировал на результаты саммита, заявив, что готов способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей.

"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность", — говорится в сообщении.

Мнения экспертов

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко считает, что результаты межкорейского саммита могут в дальнейшем обернуться "похолоданием".

"На моей памяти это уже четвертый или пятый раз, когда Сеул и Пхеньян о чем-то договариваются. Межкорейский диалог 1990 года и 1992 года, когда были подписана декларация об объединении, — все это быстро закончились буквально через несколько лет. Переговоры 2001 года велись на уровне представителей Северной Кореи и тогда еще госсекретаря Мадлен Олбрайт. Тоже ожидали подписания мирного договора, но тоже ни к чему это не привело. Так что я не исключаю, что нынешнее потепление может быстро обернуться новым "похолоданием" — как результат неоправдавшихся надежд", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов считает, что четырехсторонние переговоры о замене нынешнего режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире без участия России и Японии не очень логичны.

В то же время, по мнению главного редактора сайта "Политаналитика" Бориса Межуева, договоренности о проведении трехсторонних переговоров с США — это шаг в сторону "пакетной" сделки, а в будущем возможны шаги по объединению двух стран.

"Мне представляется, что это шаг в сторону "пакетной" сделки. То есть КНДР отказывается от ядерных испытаний, от ядерного оружия в обмен на денуклеаризацию всего континента, вывод американских войск, и где-нибудь в будущем возможны шаги по объединению двух Корей. Конечно, все стороны будут получать большие бонусы в результате", — сказал Межуев.