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В мире

Денуклеаризация и мир на полуострове: о чем договорились корейские лидеры

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Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (84)
17:3427.04.2018
(обновлено: 17:40 27.04.2018)
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© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед межкорейским саммитом. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед межкорейским саммитом. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели историческую встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами. Рукопожатие на 38-й параллели, совместные прогулки, общение наедине, северокорейская лапша и посадка сосны ("Надеюсь, что с посадкой сосны наши отношения тоже будут процветать", — сказал тогда Ким Чен Ын) стали запоминающимися атрибутами саммита, который увенчался принятием совместного заявления по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове.

История творится в Пханмунджоме

Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом – там, где в 1953 году был подписан договор о перемирии, а полуостров был разделен демаркационной линией. Формально мира пока нет, но лидеры к нему стремятся.

Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
Москва готова помочь наладить диалог между Сеулом и Пхеньяном, заявил МИД
Первым в Пханмунджом приехал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин – примерно в девять утра по местному времени. Еще через полчаса прибыл и северойскорейский лидер Ким Чен Ын.

Встреча началась с приветствия у военно-демаркационной линии и обмена рукопожатиями, после чего лидер КНДР пересек 38-ю параллель, став таким образом первым главой северокорейского государства, который оказался к югу от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

После совместной фотографии и предварительной беседы Мун Чжэ Ин тоже смог очутиться на минуту на территории КНДР. Лидеры, как передавал корреспондент РИА Новости, сымпровизировали, выйдя за рамки протокола саммита.

Начало истории мира

Затем они вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где начался саммит.

Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на саммит с ощущением начала новой истории, и выразил надежду на хорошие результаты переговоров.

Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Северная и Южная Корея договорились "приближать воссоединение"
По словам президента Южной Кореи, Пханмунджом в момент пересечения Ким Чен Ыном военно-демаркационной линии стал символом мира. А достижение договоренностей на саммите, добавил он, будет "подарком людям планеты".

"Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящимся к миру", — сказал Мун Чжэ Ин.

Перерыв в саммите

Чуть позже северокорейский лидер вернулся на северную сторону Пханмунджона на перерыв, а представитель администрации Мун Чжэ Ина провел брифинг по утреннему раунду переговоров.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© AP Photo
Косачев рассказал, к чему могут привести договоренности КНДР и Южной Кореи
В частности, он сообщил, что лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться, заявил о готовности посетить Сеул в любое время, а также призвал положить конец конфронтации.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал Ким Чен Ына представитель администрации.

В ответ Мун Чжэ Ин рассказал, что хотел бы побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем, и предложил соединить железные дороги двух стран.

Когда закончился перерыв, лидеры приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Эта сосна символизирует мир и процветание.

Декларация

Примерно в полдень по московскому времени лидеры двух стран приняли совместную декларацию по итогам саммита.

Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении.

Олег Морозов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Совфеде напомнили, что "ядерный вопрос КНДР" нельзя решить без России
"Юг и Север подтвердили общую цель — путем полной денуклеаризации добиваться избавления Корейского полуострова от ядерного оружия", — говорится в декларации. Переговоры по этому и другим вопросам КНДР и Южная Корея начнут в ближайшее время.

Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем.

"Юг и Север решили объявить в этом году по случаю 65-й годовщины соглашения о перемирии в Корее о прекращении военных действий и активно содействовать созыву трехсторонних переговоров Юга, Севера и США, а также Юга, Севера, США и Китая для замены соглашения о перемирии на договор о мире и установления длительного и прочного мира", — отмечается в декларации.

Стороны не обошли стороной и гуманитарные вопросы, в том числе проблему разделенных семей.

"Юг и Север решили прилагать усилия для скорейшего решения гуманитарных проблем, возникших в результате национального раскола, и созвать переговоры по линии Красного Креста и обсудить насущные вопросы, в том числе о разделенных семьях и встречах родственников", — говорится в декларации.

В документе отмечается, что первая встреча разобщенных родственников состоится 15 августа.

Реакция в мире

Достигнутые договоренности приветствовали Россия, Франция, Китай, Япония, Великобритания и другие страны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Трамп уверен, что "корейская война закончится"
Президент США Дональд Трамп назвал встречу "исторической", однако отметил, что только время покажет, к чему она приведет.

"После неистового года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — написал Трамп в Twitter.

Российский МИД позитивно отреагировал на результаты саммита, заявив, что готов способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Южной Кореей.

"Приветствуем успешное проведение 27 апреля встречи лидеров двух корейских государств в Пханмунчжоме. Рассматриваем ее в качестве значимого шага Сеула и Пхеньяна к национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность", — говорится в сообщении.

Мнения экспертов

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН, эксперт РСМД Алексей Фененко считает, что результаты межкорейского саммита могут в дальнейшем обернуться "похолоданием".

Сотрудники северокорейской службы безопасности рядом с автомобилем, в котором находится лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 27 апреля 2018
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
На саммите в Южной Корее лимузин Ким Чен Ына сопровождали бегущие охранники
"На моей памяти это уже четвертый или пятый раз, когда Сеул и Пхеньян о чем-то договариваются. Межкорейский диалог 1990 года и 1992 года, когда были подписана декларация об объединении, — все это быстро закончились буквально через несколько лет. Переговоры 2001 года велись на уровне представителей Северной Кореи и тогда еще госсекретаря Мадлен Олбрайт. Тоже ожидали подписания мирного договора, но тоже ни к чему это не привело. Так что я не исключаю, что нынешнее потепление может быстро обернуться новым "похолоданием" — как результат неоправдавшихся надежд", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов считает, что четырехсторонние переговоры о замене нынешнего режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире без участия России и Японии не очень логичны.

В то же время, по мнению главного редактора сайта "Политаналитика" Бориса Межуева, договоренности о проведении трехсторонних переговоров с США — это шаг в сторону "пакетной" сделки, а в будущем возможны шаги по объединению двух стран.

"Мне представляется, что это шаг в сторону "пакетной" сделки. То есть КНДР отказывается от ядерных испытаний, от ядерного оружия в обмен на денуклеаризацию всего континента, вывод американских войск, и где-нибудь в будущем возможны шаги по объединению двух Корей. Конечно, все стороны будут получать большие бонусы в результате", — сказал Межуев.

Начало новой истории: встреча лидеров двух Корей
© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
© REUTERS / Korea Summit Press Pool"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
© AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.Автомобиль лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
© REUTERS / Host BroadcasterГлавы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Host Broadcaster
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolПо итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.
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