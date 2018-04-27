МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Литва использует информацию о неком "пожаре" на Белорусской АЭС в Островце в откровенно политических и пропагандистских целях, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.
"Исчерпывающий комментарий по этой ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о неком "пожаре" и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях", — говорится в комментарии Мирончика, который распространило внешнеполитическое ведомство.
Мирончик также подтвердил, что МИД республики получил ноту литовской стороны. "Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ", — заявил пресс-секретарь.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.