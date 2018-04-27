МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Литва использует информацию о неком "пожаре" на Белорусской АЭС в Островце в откровенно политических и пропагандистских целях, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

В четверг МИД Литвы вручил послу Белоруссии в балтийской республике ноту с просьбой предоставить информацию об инциденте на АЭС, который случился 17 февраля этого года. Ранее оппозиционная Объединенная гражданская партия Белоруссии распространила сообщение активиста антиядерного движения Николая Уласевича о том, что 17 февраля на строящейся АЭС в Островце якобы произошел крупный пожар. МЧС Белоруссии эту информацию опровергло.

"Исчерпывающий комментарий по этой ситуации уже был дан МЧС и Минэнерго Беларуси. Поэтому очевидно, что информация о неком "пожаре" и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине трагической катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях", — говорится в комментарии Мирончика, который распространило внешнеполитическое ведомство.

Мирончик также подтвердил, что МИД республики получил ноту литовской стороны. "Направим обращение МИД Литвы в компетентные белорусские структуры и оперативно подготовим официальный ответ", — заявил пресс-секретарь.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.