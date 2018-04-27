Китай приветствовал совместную декларацию лидеров Южной Кореи и КНДР

14:3227.04.2018
(обновлено: 15:09 27.04.2018)
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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай приветствует успешные итоги межкорейского саммита и совместную декларацию лидеров КНДР и Южной Кореи, Пекин надеется на сохранение положительной динамики в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове и денуклеаризации, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"По итогам успешной встречи между лидерами КНДР и Южной Кореи была подписана общая декларация об улучшении двусторонних отношений, снижении военной напряженности на Корейском полуострове, продвижении денуклеаризации и достижении продолжительного мира", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.
Согласно заявлению, "позитивные результаты сегодняшней встречи поспособствуют мирному разрешению конфликта и двустороннего сотрудничества, поддержанию мира и стабильности на полуострове, станут стимулом для продвижения процесса мирного урегулирования".
"Китай в связи с этим поздравляет стороны и приветствует итоги встречи", — говорится в заявлении Лу Кана.
Он отметил, что "Северная и Южная Корея принадлежат к одному народу, Китай всегда поддерживал КНДР и Южную Корею в их усилиях по установлению взаимного доверия путем диалога, по улучшению двусторонних отношений, это отражает интересы обеих сторон и всего региона, а также соответствует надеждам мирового сообщества".
"Мы надеемся и верим, что КНДР и Южная Корея смогут реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран в ходе этой встречи, и последовательно продвигать сотрудничество и мирное разрешение конфликта", — отметил Лу Кан.
По его словам, Пекин также надеется, что "все заинтересованные стороны поддержат прогресс в диалоге, смогут совместно работать над продвижением процесса денуклеаризации Корейского полуострова и политического пути урегулирования, Китай готов и дальше продолжать играть в этом активную роль".
В пятницу Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
Затем двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.