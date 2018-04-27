Китай приветствовал совместную декларацию лидеров Южной Кореи и КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон Сук

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой Ким Чжон Сук

ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай приветствует успешные итоги межкорейского саммита и совместную декларацию лидеров КНДР и Южной Кореи, Пекин надеется на сохранение положительной динамики в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове и денуклеаризации, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По итогам успешной встречи между лидерами КНДР и Южной Кореи была подписана общая декларация об улучшении двусторонних отношений, снижении военной напряженности на Корейском полуострове, продвижении денуклеаризации и достижении продолжительного мира", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД КНР.

Согласно заявлению, "позитивные результаты сегодняшней встречи поспособствуют мирному разрешению конфликта и двустороннего сотрудничества, поддержанию мира и стабильности на полуострове, станут стимулом для продвижения процесса мирного урегулирования".

"Китай в связи с этим поздравляет стороны и приветствует итоги встречи", — говорится в заявлении Лу Кана.

Он отметил, что "Северная и Южная Корея принадлежат к одному народу, Китай всегда поддерживал КНДР и Южную Корею в их усилиях по установлению взаимного доверия путем диалога, по улучшению двусторонних отношений, это отражает интересы обеих сторон и всего региона, а также соответствует надеждам мирового сообщества".

"Мы надеемся и верим, что КНДР и Южная Корея смогут реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух стран в ходе этой встречи, и последовательно продвигать сотрудничество и мирное разрешение конфликта", — отметил Лу Кан.

По его словам, Пекин также надеется, что "все заинтересованные стороны поддержат прогресс в диалоге, смогут совместно работать над продвижением процесса денуклеаризации Корейского полуострова и политического пути урегулирования, Китай готов и дальше продолжать играть в этом активную роль".

В пятницу Ким Чен Ын стал первым руководителем КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.