На Украине произошла авария на шахте, один горняк погиб

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Один горняк скончался и один пострадал в результате аварии на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших… Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении.
Первого пострадавшего достали на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму медицинские работники оказывали первую помощь, однако он скончался.
Ночью авария была ликвидирована, добавили в ведомстве.