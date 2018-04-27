На Украине произошла авария на шахте, один горняк погиб

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Один горняк скончался и один пострадал в результате аварии на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается на сайте ведомства, накануне вечером поступил вызов от диспетчера шахты "Гвардейская" в городе Кривой Рог об аварии в шахте на глубине 1340 метров, на место происшествия прибыли спасатели.

"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших… Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении.

Первого пострадавшего достали на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму медицинские работники оказывали первую помощь, однако он скончался.

Ночью авария была ликвидирована, добавили в ведомстве.