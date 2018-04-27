Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В приграничном Пханмунджоме завершилась первая часть исторических переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын общались полтора часа. Эта встреча стала первой за одиннадцать лет.

Символ мира

Как рассказал официальный представитель сеульской администрации, основными темами переговоров глав корейских государств стали денуклеаризация Корейского полуострова, построение длительного мира и развитие отношений между Югом и Севером.

Перед началом межкорейского саммита глава Госсовета КНДР Ким Чем Ын перешагнул символический бетонный барьер, обозначающий военно-демаркационную линию, а затем, обменявшись приветствиями, лидеры перешагнули линию вновь, оказавшись на северокорейской территории.

Через минуту они оба вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где прошел саммит.

После этого Мун Чжэ Ин назвал Пханмунджом символом мира.

Как сообщили в Сеуле, Ким Чен Ын сам предложил президенту Южной Кореи вместе с ним перешагнуть в северную часть демилитаризованной зоны через военно-демаркационную линию после того, как сам перешел на южную сторону.

По его словам, встретив у разделительной линии Ким Чен Ына, Мун Чжэ Ин сказал: "Вот вы и пришли на южную сторону, когда же я смогу перейти (на север)".

"А давайте хоть сейчас", — ответил Ким Чен Ын, взял за руку южнокорейского президента и отвел его на Север.

Желанный хороший мир

В ходе саммита лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться.

"Давайте построим желанный хороший мир", — добавил он.

По его словам, цель приезда — положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.

Также Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи.

Соединить железные дороги

Кроме того, лидер КНДР в подарок привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина.

В свою очередь, президент Южной Кореи выступил с предложением соединить железные дороги двух государств.

"Можно будет пустить скоростные поезда", — добавил он.

Также Мун Чжэ Ин заявил, что хочет побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем.

"Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа. В потухшем кратере на его покрытой снегом вершине находится живописное озеро.

Инцидент на острове Йонпхёндо

Кроме того, стороны обсудили инцидент на южнокорейском острове Йонпхёндо, который обстреляли с Севера в 2010 год. Об этом напомнил сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — заявил он.

Во время инцидента 2010 года остров Йонпхёндо, расположенный всего в 4,5 километра от северокорейского острова Кальдо в Желтом море, обстреляли войска КНДР. Это произошло во время учений Южной Кореи. В результате обстрела погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.

По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб Корейской народной армии выступил с собственной версией событий, обвинив в "провокации" южан и заявив, что, "несмотря на предупреждения", Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.

Эксперт

По мнению доцента департамента "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве Евгении Войко, эту встречу можно назвать прорывом.

"До последнего времени отношения КНДР и Южной Кореи были очень напряженными, если не сказать воинственными", — заявила она в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что остается актуальным вопрос, насколько устойчивым будет достигнутый на сегодняшней встрече позитивный настрой.

"Пока что лидеры двух стран демонстрируют желание продолжать двигаться в том же направлении", — отметила она.

По ее словам, сторонами двигает и определенный экономический интерес, особенно со стороны Пхеньяна.

"Эта тема, насколько можно понять, уже затрагивалась на саммите — хотя бы в виде обсуждения вопроса об объединении железнодорожных систем двух стран", — подчеркнула Войко.

Она считает, что эта тема получит дальнейшее развитие, потому что экономика КНДР после всех введенных против страны санкций сейчас остро нуждается в поддержке.

Изменение курса

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею, а спецпосланников южнокорейского президента — в КНДР.