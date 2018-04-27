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В мире

Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры впервые за 11 лет

Сюжет:
Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (59)
11:5827.04.2018
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ ИнаВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В приграничном Пханмунджоме завершилась первая часть исторических переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын общались полтора часа. Эта встреча стала первой за одиннадцать лет.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли участие в церемонии посадки дерева. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи посадили дерево
Как рассказал официальный представитель сеульской администрации, основными темами переговоров глав корейских государств стали денуклеаризация Корейского полуострова, построение длительного мира и развитие отношений между Югом и Севером.

Символ мира

Перед началом межкорейского саммита глава Госсовета КНДР Ким Чем Ын перешагнул символический бетонный барьер, обозначающий военно-демаркационную линию, а затем, обменявшись приветствиями, лидеры перешагнули линию вновь, оказавшись на северокорейской территории.

Через минуту они оба вновь ступили на южную сторону и проследовали к "Дому мира", где прошел саммит.

После этого Мун Чжэ Ин назвал Пханмунджом символом мира.

Как сообщили в Сеуле, Ким Чен Ын сам предложил президенту Южной Кореи вместе с ним перешагнуть в северную часть демилитаризованной зоны через военно-демаркационную линию после того, как сам перешел на южную сторону.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© AP Photo
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По его словам, встретив у разделительной линии Ким Чен Ына, Мун Чжэ Ин сказал: "Вот вы и пришли на южную сторону, когда же я смогу перейти (на север)".

"А давайте хоть сейчас", — ответил Ким Чен Ын, взял за руку южнокорейского президента и отвел его на Север.

Желанный хороший мир

В ходе саммита лидер КНДР предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться.

"Давайте построим желанный хороший мир", — добавил он.

По его словам, цель приезда — положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове.

Также Ким Чен Ын выразил готовность посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
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Кроме того, лидер КНДР в подарок привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина.

Соединить железные дороги

В свою очередь, президент Южной Кореи выступил с предложением соединить железные дороги двух государств.

"Можно будет пустить скоростные поезда", — добавил он.

Также Мун Чжэ Ин заявил, что хочет побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем.

"Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа. В потухшем кратере на его покрытой снегом вершине находится живописное озеро.

Инцидент на острове Йонпхёндо

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
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Кроме того, стороны обсудили инцидент на южнокорейском острове Йонпхёндо, который обстреляли с Севера в 2010 год. Об этом напомнил сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Я думаю, что на нашу сегодняшнюю встречу надеялись те, кто опасался удара со стороны северокорейской армии, в том числе перемещенные и похищенные граждане, жители острова Йонпхёндо", — заявил он.

Во время инцидента 2010 года остров Йонпхёндо, расположенный всего в 4,5 километра от северокорейского острова Кальдо в Желтом море, обстреляли войска КНДР. Это произошло во время учений Южной Кореи. В результате обстрела погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.

По утверждению Южной Кореи, северные корейцы выпустили около сотни снарядов по базе ВВС. Генштаб Корейской народной армии выступил с собственной версией событий, обвинив в "провокации" южан и заявив, что, "несмотря на предупреждения", Южная Корея вела огонь в направлении водного пространства КНДР.

Эксперт

Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Южная Корея перед саммитом с КНДР: кто рад, кто против
По мнению доцента департамента "Прикладная политология" Финансового Университета при Правительстве Евгении Войко, эту встречу можно назвать прорывом.

"До последнего времени отношения КНДР и Южной Кореи были очень напряженными, если не сказать воинственными", — заявила она в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что остается актуальным вопрос, насколько устойчивым будет достигнутый на сегодняшней встрече позитивный настрой.

"Пока что лидеры двух стран демонстрируют желание продолжать двигаться в том же направлении", — отметила она.

По ее словам, сторонами двигает и определенный экономический интерес, особенно со стороны Пхеньяна.

"Эта тема, насколько можно понять, уже затрагивалась на саммите — хотя бы в виде обсуждения вопроса об объединении железнодорожных систем двух стран", — подчеркнула Войко.

Она считает, что эта тема получит дальнейшее развитие, потому что экономика КНДР после всех введенных против страны санкций сейчас остро нуждается в поддержке.

Изменение курса

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что КНДР замораживает с 21 апреля проведение ядерных и ракетных тестов.
Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею, а спецпосланников южнокорейского президента — в КНДР.

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© РИА Новости, Инфографика
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vadimbelomor
Прекрасно, было бы ещё по-больше свободы у Южной Корее в темах переговорах и меньше оглядок на США, но как такое возможно если на их территории две базы ВВС и около 17 000 американских солдат, вот и все переговоры.
12:18
27.04.2018
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funny_producer
Тут остаётся только аплодировать, хорошая новость.
12:41
27.04.2018
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