Химоружие никогда не хранилось в Шиханах, заявил глава города

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Разрабатывавшееся в СССР химическое оружие никогда не испытывалось и не хранилось в саратовских Шиханах, где, по данным британских СМИ, якобы производилось отравляющее вещество "Новичок", рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Андрей Татаринов.

"В Шиханах никогда не хранилось и не захоранивалось химическое оружие. Оно разрабатывалось, но именно самих складов не было", — рассказал глава города.

По его словам, существующий до сих пор возле города полигон никогда не использовался для испытаний химического оружия. "Полигон до сих пор существует, он находится в ведении Минобороны, к нам он никакого отношения не имеет. Но насколько мне известно, в Шиханах никогда не проводились полигонные испытания химического оружия. Для этого были предназначены другие места", — отметил Татаринов.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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