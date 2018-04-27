Химоружие никогда не хранилось в Шиханах, заявил глава города

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Разрабатывавшееся в СССР химическое оружие никогда не испытывалось и не хранилось в саратовских Шиханах, где, по данным британских СМИ, якобы производилось отравляющее вещество "Новичок", рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Андрей Татаринов.
По его словам, существующий до сих пор возле города полигон никогда не использовался для испытаний химического оружия. "Полигон до сих пор существует, он находится в ведении Минобороны, к нам он никакого отношения не имеет. Но насколько мне известно, в Шиханах никогда не проводились полигонные испытания химического оружия. Для этого были предназначены другие места", — отметил Татаринов.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.
Читайте полный текст интервью с Андреем Татариновым читайте на сайте Ria.ru >>
Власти Шихан говорят, что никакого отношения к "Новичку" город не имеет. Но за рекламу прессе благодарны. Местный мэр даже решил зарегистрировать бренд "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии. #Skripal pic.twitter.com/7bOdPrVlaQ— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.