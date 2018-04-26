Власти ДНР хотят открыть филиалы "Оплота Донбасса" в Одессе и Харькове

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о намерении открыть филиалы общественной организации "Оплот Донбасса" в Одессе и Харькове.
"Основная задача… это открытие наших отделений в Одессе и в Харькове. Это тоже приоритетная задача будет", — сказал Захарченко на внеочередной конференции организации "Оплот Донбасса".
Также он отметил, что отделения общественной организации могут быть открыты и в других городах Украины.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.