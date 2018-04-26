Власти ДНР хотят открыть филиалы "Оплота Донбасса" в Одессе и Харькове

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о намерении открыть филиалы общественной организации "Оплот Донбасса" в Одессе и Харькове.

"Оплот Донбасса" создан в ДНР в 2014 году с началом конфликта на территории Украины. Учредителем и почетным президентом организации является глава ДНР Александр Захарченко. Организация занимается общественной и социальной деятельностью.

"Основная задача… это открытие наших отделений в Одессе и в Харькове. Это тоже приоритетная задача будет", — сказал Захарченко на внеочередной конференции организации "Оплот Донбасса".

Также он отметил, что отделения общественной организации могут быть открыты и в других городах Украины.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.