Президент Латвии прокомментировал арест Гапоненко

РИГА, 26 апр — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что у правоохранителей были основания для ареста правозащитника Александра Гапоненко, члена Русского союза Латвии.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией. Гапоненко был помещен в Рижскую центральную тюрьму. Москва призвала Ригу освободить правозащитника.

Ранее в среду глава комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что арест Гапоненко демонстрирует всему миру репрессивные меры в отношении представителя русскоязычного меньшинства.

"В последнее время мы очень часто говорим "политические репрессии". Но в каждом конкретном случае у правоохранительных служб, которые принимают решение о задержании какой-то персоны, всегда есть основания. Мы о них узнаем после окончания процесса расследования, сбора улик. Но если задержание этой персоны произошло, то есть основания. Нам расскажут о них после того, когда о деле можно будет говорить открыто. Так правоохранительные службы работают. Про уголовные дела нам тоже не рассказывают, пока не закончено расследование", — приводит слова президента интернет-портал mixnews.lv

Гапоненко является известным в Латвии общественным деятелем, правозащитником, он активно выступает против перевода русских школ на латышский язык и известен своей поддержкой политики России на Украине и в Сирии.