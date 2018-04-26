Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные опроса о рейтинге украинских политиков за год до президентских выборов. Его возглавила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 14% избирателей.

Второе место занимает бывший министр обороны Анатолий Гриценко — его поддерживают 11% респондентов.

При этом за действующего главу государства Петра Порошенко готовы отдать голоса 9% избирателей. Столько же набрали сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко и певец Святослав Вакарчук.

Далее идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко и шоумен Владимир Зеленский с 8% и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович с 6%.

Антирейтинг кандидатов

При этом в антирейтинге, который также подготовили социологи, первое место занимает Порошенко. Около 45,3% украинцев ни при каких условиях не проголосовали бы за него.

На втором месте — экс-премьер Арсений Яценюк (25,6%), далее следуют Ляшко (25,2%), Тимошенко (24,2%), лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок (18,4%) и Бойко (17,1%).

Как считают организаторы соцопроса, эти результаты свидетельствуют о том, что выборы, скорее всего, пройдут в два тура. Второй тур назначается в том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Опрос проводился с 10 по 22 апреля на всей территории страны. В нем приняли участие шесть тысяч украинцев старше 18 лет.

Методы Тимошенко

По мнению политолога Ивана Мезюхо, результат Тимошенко в президентском рейтинге обусловлен тем, что у нее есть собственный электорат, который голосует за нее вне зависимости от позиции политика в рейтинговой таблице.

"Эта женщина очень любит власть. Она не просто профессиональный политик, а народный депутат, пользующийся услугами политтехнологов и пиарщиков", — заявил политолог в интервью RT.

Он также отметил, что в своей политической деятельности Тимошенко могла прибегать к помощи иностранных специалистов.

Влияние США

Лидер партии "Великое Отечество" Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, в свою очередь, что высокие шансы стать президентом у Тимошенко связаны не с ее популярностью, а с политикой США.

По его словам, "американцы постоянно тасуют одну и ту же политическую колоду, доставая оттуда старых персонажей через некоторый промежуток времени". Стариков отметил, что США вместо одного проамериканского кандидата предлагают другого.

" Все это, конечно, не имеет никакого отношения к интересам украинского народа, а представляет собой определенную политическую игру с целью выпуска пара — недовольства, которое реально существует сегодня на Украине", — подытожил эксперт.