Работникам горсовета Днепра запретили критиковать Порошенко, пишут СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Депутаты городского совета Днепра (бывший Днепропетровск — ред.) приняли "кодекс поведения", в частности запретили критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства, сообщило в четверг интернет-издание Depo.Днепр.

По данным издания, на сессии горсовета Днепра депутаты приняли решение "Об утверждении Кодекса поведения".

"Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения и анализ", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, сотрудникам запрещено появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии. Также они должны быть вежливыми в общении и придерживаться общепризнанных этических норм, одеваться опрятно, а их одежда должна соответствовать общепринятым нормам приличия.

"Для контроля за соблюдением кодекса создается специальная комиссия. Работники, которые нарушили кодекс, будут нести дисциплинарную ответственность. Также нарушения являются основанием для расторжения трудового договора", — говорится в сообщении издания.