В Пакистане суд запретил главе МИД занимать парламентскую должность

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 апр — РИА Новости. Высокий суд Исламабада в четверг постановил лишить министра иностранных дел Пакистана Хаваджу Мухаммада Асифа права занимать должность в парламенте страны, передает телеканал Geo TV.

Согласно его данным, причиной для такого решения послужил тот факт, что при подаче в 2013 году документов на участие в выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана Асиф не сообщил об имеющемся у него разрешении на работу от иностранного государства — ОАЭ.

Как отмечет телеканал, решение лишить действующего главу МИД права на статус парламентария было принято коллегией из трех судей единогласно на основании статьи 62 конституции страны. Коллегия постановила, что Асиф действовал "нечестно" и "неискренне", скрыв факт наличия у него разрешения на работу от другой страны.

Рассмотрение этого дела началось после того, как тогдашний лидер партии "Техрик-е-Инсаф" Усман Дар, проигравший Асифу на выборах Национальную ассамблею в 2013 году, подал петицию в суд. Выступая перед журналистами в четверг после вердикта, Дар заявил, что, по его мнению, "после сегодняшних событий у Хаваджи Асифа нет места в пакистанской политике".

Сам глава МИД пока никак официально не прокомментировал произошедшее.