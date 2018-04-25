Лондон обвиняет Москву, отказываясь от диалога, заявило посольство России

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия продолжает выдвигать против России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь при этом от ведения конструктивного диалога, такой подход контрпродуктивен, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Ранее, 13 апреля, Россия направила в адрес Великобритании запрос в связи с инцидентом в Солсбери в соответствии с пунктом вторым статьи IX Конвенции о запрещении химического оружия.

"По информации нашего постоянного представительства в ОЗХО, формальный ответ от британской стороны был недавно получен. К сожалению, Великобритания не дала вразумительных ответов на наши законные, резонные и содержательные вопросы. Вместо этого она продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь при этом от ведения конструктивного диалога. Подобный подход контрпродуктивен", — заявил пресс-секретарь.

"Призываем Великобританию отказаться от безрассудной политики в отношении России и перейти к взаимодействию с российской стороной в рамках ОЗХО для решения существующих, а не умозрительных проблем", — добавил он.