Латвийским школьникам запретят играть в "зарницу" в России

РИГА, 25 апр – РИА Новости. Участие латвийской молодежи в милитаризованных лагерях на территории Российской Федерации абсолютно недопустимо и должно быть ограничено законом. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил депутат и член комиссии по обороне и внутренним делам республики Карлис Сержантс.

Депутаты парламентской комиссии по правам человека и общественным делам 24 апреля большинством голосов приняли 29 поправок к закону о защите прав детей. Документы переданы в Сейм для рассмотрения в третьем, уже окончательном чтении.

Самые острые дискуссии в Сейме вызвали 21-я и 22-я поправки, поданные Сержантсом. Согласно им, ребенок, младший школьник или подросток может участвовать только в таких мероприятиях, которые не угрожают его безопасности, и депутат не скрывает, откуда, по его мнению, исходит опасность.

"Могу сказать прямо: закон направлен на то, чтобы наши граждане, наши жители не ездили в какие-то лагеря в Россию, в какие-то постсоветские пространства", — заявил Сержантс.

"Потому что мы видим, что в России происходит с этой милитаризацией. Там уже в детском саду, я извиняюсь, в формах ходят с георгиевскими ленточками. Наша молодежь попадает под влияние России", — добавил он.

По мнению депутата Сейма Игоря Зуева, поводом для таких поправок стала игра в "зарницу".

"(Это) преподносится так, (что) якобы пытались вербовать (нашу молодежь). Насколько я знаю, из Латгалии ездили дети в Россию, там участвовали в таких, ну, детских мероприятиях, так называемых зарницах. <…> Руководству, видимо, не понравилось, что дети выезжают, играют в военные игры, тем более — на территории России", — рассказал он.

Зуев и ряд других парламентариев отнеслись к инициативе скептически. Тем не менее, поправки большинством голосов были приняты и переданы для окончательного чтения в Сейме.

При этом без военных лагерей латвийские школьники не останутся: комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложила подготовить проект решения Сейма о введении военных учений в качестве обязательного предмета.

Депутаты сошлись во мнении, что теоретическая часть военного дела должна преподаваться в 10-м и 11-м классах, а лагеря нужно организовывать после 11-го класса, а не после 12-го, как это планировалось ранее. Теоретическое обучение военному делу будет считаться обязательным предметом.

Министерство обороны уже подсчитало, что введение такого предмета в школах обойдется стране примерно в 17 млн евро.

Как сообщал Sputnik, в прошлом году МИД Латвии запросил у руководства международного детского центра "Артек" в Крыму сведения о латвийских детях, посетивших лагерь. Руководство "Артека" данных не предоставило и перенаправило запрос в российский МИД.

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