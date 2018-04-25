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Латвийским школьникам запретят играть в "зарницу" в России

19:3725.04.2018
(обновлено: 19:38 25.04.2018)
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники Марша разгневанных родителей в Риге. Архивное фотоУчастники Марша разгневанных родителей в Риге. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 25 апр – РИА Новости. Участие латвийской молодежи в милитаризованных лагерях на территории Российской Федерации абсолютно недопустимо и должно быть ограничено законом. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил депутат и член комиссии по обороне и внутренним делам республики Карлис Сержантс.

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фото
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
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Депутаты парламентской комиссии по правам человека и общественным делам 24 апреля большинством голосов приняли 29 поправок к закону о защите прав детей. Документы переданы в Сейм для рассмотрения в третьем, уже окончательном чтении.

Самые острые дискуссии в Сейме вызвали 21-я и 22-я поправки, поданные Сержантсом. Согласно им, ребенок, младший школьник или подросток может участвовать только в таких мероприятиях, которые не угрожают его безопасности, и депутат не скрывает, откуда, по его мнению, исходит опасность.

"Могу сказать прямо: закон направлен на то, чтобы наши граждане, наши жители не ездили в какие-то лагеря в Россию, в какие-то постсоветские пространства", — заявил Сержантс.

"Потому что мы видим, что в России происходит с этой милитаризацией. Там уже в детском саду, я извиняюсь, в формах ходят с георгиевскими ленточками. Наша молодежь попадает под влияние России", — добавил он.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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По мнению депутата Сейма Игоря Зуева, поводом для  таких поправок стала игра в "зарницу".

"(Это) преподносится так, (что) якобы пытались вербовать (нашу молодежь). Насколько я знаю, из Латгалии ездили дети в Россию, там участвовали в таких, ну, детских мероприятиях, так называемых зарницах. <…> Руководству, видимо, не понравилось, что дети выезжают, играют в военные игры, тем более — на территории России", — рассказал он.

Зуев и ряд других парламентариев отнеслись к инициативе скептически. Тем не менее, поправки большинством голосов были приняты и переданы для окончательного чтения в Сейме.

При этом без военных лагерей латвийские школьники не останутся: комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложила подготовить проект решения Сейма о введении военных учений в качестве обязательного предмета.

Урок. Архивное фото
© Depositphotos / jbryson
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Депутаты сошлись во мнении, что теоретическая часть военного дела должна преподаваться в 10-м и 11-м классах, а лагеря нужно организовывать после 11-го класса, а не после 12-го, как это планировалось ранее. Теоретическое обучение военному делу будет считаться обязательным предметом.

Министерство обороны уже подсчитало, что введение такого предмета в школах обойдется стране примерно в 17 млн евро.

Как сообщал Sputnik, в прошлом году МИД Латвии запросил у руководства международного детского центра "Артек" в Крыму сведения о латвийских детях, посетивших лагерь. Руководство "Артека" данных не предоставило и перенаправило запрос в российский МИД.

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