Сделка с Ираном по атому остается в силе и без изменений, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Соглашение с Ираном по атому остается без изменений, его нужно продолжать выполнять, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Соглашение с Ираном по атому остается в силе и без изменений. Оно должно продолжать выполняться", — сказала она журналистам на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.