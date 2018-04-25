Чижов прокомментировал ситуацию по иранской сделке

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию по иранской ядерной сделке, заявил, что если евротройка (Великобритания, Франция, Германия) о чем-то договорится с США по Ирану, то ни РФ, ни КНР к этому отношения не имеют.

"Я думаю, пока преждевременно говорить, кто с кем договорился. Судя по тем сообщениям из Вашингтона о визите президента Франции, пока что они говорят немножко о разных вещах. Во-вторых, если евротройка так называемая о чем-то договорится с иранцами, ни мы, ни наши китайские коллеги к этому отношения не имеем. Соглашение подписывали все, и никто пока что не уполномочивал евротройку говорить от имени "шестерки", — заявил Чижов журналистам в среду в Брюсселе.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что немало стран готовы стать соавторами заявления РФ и Китая в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану.