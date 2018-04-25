МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьен Ягланд назвал совершенно неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет организации, и пригрозил мерами в отношении Москвы.

"Если вы хотите, чтобы я сказал о Российской Федерации, я вот что скажу, что совершенно неприемлемо то, что делает Российская Федерации и не платит свои взносы в бюджет", — посетовал Ягланд.

Также глава Совета Европы объяснил, как может сказаться отказ от выплат в бюджет организации на стране-участнице.

"Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", — заявил генсек совета.

Помимо этого, Ягланд рассказал, что ранее он говорил главе российского МИД Сергею Лаврову о том, что "Россия обязана платить".

"Я уже об этом четко заявлял, и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции и в рамках международного права", — заключил глава совета.

Отношения между Москвой и Страсбургом ухудшились в 2014-2015 годах, когда российских законодателей лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Россия неоднократно выступала за поиск путей выхода из кризиса и предлагала идею закрепления недопустимости санкций против национальных делегаций. Парламентская ассамблея Совета Европы так и не отреагировала на это предложение.

В конце июня 2017 года конфликт между Москвой и Страсбургом обострился. Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановятся полносью. Однако Москва не прекратила работу по ратификации конвенционных документов.

Один из самых трудных моментов

По мнению замместителя директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Ильи Субботина, отношения России и Совета Европы переживают один из самых непростых моментов за последние 20 лет.

"Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ", — сказал он.

При этом дипломат отметил, что обе стороны настроены преодолеть противоречия.

"И в России, и со стороны Совета Европы — сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся", — подчеркнул Субботин.

О продолжении обсуждения выхода из кризиса в отношениях между Москвой и Страсбургом заявил и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы продолжим обсуждение путей выхода из кризиса между Российской Федерацией и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Нам, безусловно, надо сохранять и выстраивать отношения в парламентской плоскости на пространстве СЕ", — отметил депутат.

Парламентарий также добавил, что Россия продолжает настаивать на своей позиции насчет того, как будет проходить возвращение к полноценному сотрудничеству с ПАСЕ.

"Поворотной точкой возвращения к конструктиву с ПАСЕ может быть только принятие регламентных поправок об исключении дискриминационных норм, допускающих лишение ключевых полномочий национальных делегаций. Мы продолжаем на этом настаивать", — констатировал Слуцкий.

По его словам, движение к разрешению конфликта "медленное, но верное", добавив, что среди негативных факторов для этого процесса — противодействие украинской делегации в ассамблее.