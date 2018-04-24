Правозащитник призвал СПЧ оперативнее отреагировать на арест Гапоненко

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал коллег по совету более оперативно отреагировать на арест правозащитника Александра Гапоненко в Латвии и отметил, что рассчитывает на оценку ситуации со стороны МИД России, Фонда поддержки соотечественников за рубежом и международных правозащитных организаций.

В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Гапоненко является активным противником перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Мои коллеги по СПЧ готовят письмо Верховному комиссару Совета Европы госпоже Дунье Миятович с тем, чтобы она вмешалась и рассмотрела эту ситуацию. Пока еще текст не подготовлен, конечно, недопустимо медленно пока реагирует СПЧ", — сказал Брод в ходе круглого стола во вторник.

Он отметил, что хотелось бы услышать и реакцию министерства иностранных дел России, Фонда поддержки соотечественников за рубежом и, безусловно, международных правозащитных организаций, таких как Amnesty International и Human Rights Watch.

Член СПЧ отметил, что его радует начало и общественных действий в поддержку Гапоненко и его коллег; в частности, накануне состоялся митинг русской общины Латвии с требованием освободить правозащитника, продолжаются также пикеты у посольства Латвии в Москве, уточнил он.

"История с арестом Гапоненко — очень резонансный, показательный случай. Это определенный тест для России и отношения к нашим соотечественникам и правозащитникам, которые борются за права русскоязычных за рубежом", — отметил Брод.

Правозащитник сказал, что сейчас образован новый общественный комитет в защиту Гапоненко, коллеги правозащитника намерены продолжать практику обращений в международные инстанции. "Хотим летом выступить на европейских площадках, там тоже будут специальные совещания по вопросам дискриминации меньшинств. Кроме того, планируем выехать в качестве общественных наблюдателей на судебные заседания, которые будут в отношении Александра Гапоненко", — рассказал Брод.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.