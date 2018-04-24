Страны ШОС выступили за прямые переговоры между Кабулом и Талибаном*

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Страны-участницы ШОС высказались в поддержку проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан"*, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана и в ходе которой все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан"*, не допуская при этом попыток "игиловцев"* (ИГ*. — Прим. ред.) вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов", — завил Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине.

*Террористическая организация, запрещенная в России.