Американский сенатор призвал прекратить политику "смены режимов"

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Член комитета сената США по международным делам республиканец Рэнд Пол призвал прекратить политику "смены режимов", от которой "становится только хуже".

"Мы слишком долго воюем и в слишком многих местах. Если мы хотим меньше воевать, то мы должны прийти к пониманию, что смена режимов не работает, что от смены режимов часто становится только хуже", — сказал Пол на заседании комитета, где вскоре должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США.

В качестве примера сенатор привел ситуации в Ираке и Ливии, военное вмешательство в дела которых "не сделало Америку более защищенной". При этом он отметил, что это вмешательство "укрепило Иран" и сейчас Иран — "лучший союзник Ирака".

Ранее в понедельник Пол заявил, что поддержит кандидатуру Помпео, так как получил от него и президента Дональда Трампа заверения, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане.