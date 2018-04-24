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В Армении меняется власть. Выгодно ли это России

08:0024.04.2018
(обновлено: 15:09 24.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, уступив давлению оппозиционного движения "Мой шаг" и нескольких десятков тысяч манифестантов на улицах Еревана. Политическое будущее страны решится в ходе переговоров между ведущими парламентскими силами. О том, при каких обстоятельствах постсоветская республика сменила политический курс, — в материале РИА Новости.

В чем причина конфликта

Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Биография Сержа Саргсяна
Серж Саргсян находился у власти в течение десяти последних лет. Два срока он управлял государством в должности президента. Накануне истечения второго срока в стране провели конституционную реформу. Полномочия президента существенно сократили, передав их премьер-министру. Несколько дней назад экс-президента избрали на этот пост, и он де-факто сохранил власть.

Это не встретило единодушного одобрения в обществе Армении, потому что сам политик обещал не выдвигаться в премьеры. Нарушив свое слово, экс-президент не только консолидировал оппозиционных избирателей, но и настроил против себя часть бывших сторонников. Многие приверженцы правящей Республиканской партии были уверены, что на посту премьера останется предыдущий глава кабинета Карен Карапетян, и голосовали за расширение именно его полномочий. Сохранение у власти Саргсяна оказалось для них неприятным сюрпризом.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 18 апреля 2018 года
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване. 18 апреля 2018 года

Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции. 22 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На митинг в центр Еревана пришли десятки тысяч человек
Начиная с 13 апреля оппозиционеры, возглавляемые депутатом парламента Николом Пашиняном, проводили акции протеста. С 16 апреля несогласные перешли к гражданскому неповиновению: попыткам блокировать улицы и административные здания в столице страны. Власти применили силу.

В воскресенье, 22 апреля, состоялась самая масштабная демонстрация армянской оппозиции за десятилетие. В акции участвовали, по оценкам, до 100 тысяч человек. Власти разогнали манифестацию, задержав несколько сотен протестовавших. Под стражу взяли Пашиняна и двух других лидеров оппозиции — депутатов Мирзояна и Микаэляна.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкЗадержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване. 22 апреля 2018 года
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване. 22 апреля 2018 года

Саргсян отдает власть

Президент Армении Серж Саргсян перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: отставка Саргсяна – это компромисс
Отставка Саргсяна оказалась полной неожиданностью для манифестантов, готовившихся к затяжному противостоянию. Утром 23 апреля премьер-министр полностью контролировал ситуацию в столице. Распространялись слухи, что Пашиняна содержат в тюрьме за пределами Еревана в городе Севан.

Хотя в столице все было спокойно, Саргсян по неизвестным причинам счел продолжение противостояния неприемлемым для себя. Премьер подал в отставку, не выдвинув никаких условий и признав правоту Пашиняна, с которым до этого горячо спорил.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны. "Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — заявил Саргсян.

За несколько часов до этого Пашиняна освободили. В полиции объяснили, что длительное пребывание народного избранника под арестом противоречило бы законодательству Армении.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцЛидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян в окружении сторонников после освобождения из-под стражи в Ереване. 23 апреля 2018 года
© Sputnik / Асатур Есаянц
Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян в окружении сторонников после освобождения из-под стражи в Ереване. 23 апреля 2018 года

Выгодно ли произошедшее России?

На протяжении постсоветской истории Армения выступает как союзник России в закавказском регионе. Тесное сотрудничество с Москвой — не предмет обсуждения в местной политике, это консенсус. Поэтому и оппозиция, и власть стараются не разыгрывать российскую карту в политической борьбе. Пашинян неоднократно заявлял, что протестное движение не затрагивает геополитические вопросы. Очевидцы с места событий, вышедшие на связь с РИА Новости, подтверждают отсутствие проамериканских или проевропейских лозунгов в ходе манифестаций.

Участники акции протеста сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Армения при любой власти будет сотрудничать с Россией, заявил сенатор Цеков
В разговоре с РИА Новости политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин отмечает, что смена власти в Армении не повлияет на отношения с Россией. "Москва не выступала на стороне Саргсяна и не высказывала своей позиции в ходе противостояния. А сами участники манифестаций избегали раздражать Москву. Это чувствовалось в самой стилистике протестов. Чтобы избежать сходства с Украиной, армянские оппозиционеры воздержались от использования палаток: выходили на улицы утром и расходились днем. Протесты проводились с таким расчетом, чтобы они не напоминали Майдан", — подчеркивает Макаркин.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники радикальной оппозиции на улице города в Ереване. 21 апреля 2018 года
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники радикальной оппозиции на улице города в Ереване. 21 апреля 2018 года

По мнению политолога, тесные связи с Россией настолько важны для Армении, что это пересиливает даже давние антипатии. "Вспомним первого президента Армении Тер-Петросяна. Он начинал как антисоветский политик, но, оказавшись в сложном геополитическом окружении — между Турцией и Азебайджаном, — не имел другого выхода, кроме как сблизиться с Россией. Вполне возможно, армянские оппозиционеры не возражали бы и против более тесных отношений с США. Но место занято: для Америки важнее ее партнер по НАТО Турция и богатый нефтью Азербайджан, способный помочь против Ирана. На Армению США не станут делать ставку, а это значит, дружбе с Москвой у Еревана альтернативы нет", — считает эксперт.

 

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В мире
Комментарии
45 пользователей оставили 55 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
dejavu_2001
А "друзья" признали Крым российским? Признали независимость Южной Осетии и Абхазии? Оказывают помощь в Сирии?
09:40
24.04.2018
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Apecr Apecr
Когда русофобия становится целью изменений, тогда же она становится и "наградой". Было бы очень странно, если бы Армения скатилась в ту же яму, куда скатилась Украина, потому что армяне куда как более дружный и рассудительный народ.
08:42
24.04.2018
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