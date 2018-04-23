Генпрокурор Украины рассказал о задержании "доверенного лица Путина"

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента России Владимира Путина, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как заявил генпрокурор, неназванная гражданка Украины, состоящая в неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы", "незаконно" проводила сбор подписей в поддержку Владимира Путина. По словам Луценко, задержанная зарегистрирована в статусе доверенного лица президента.

Об этом он написал в Facebook.

"В данный момент задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", — добавил он.