В Эстонии начались масштабные киберучения Locked Shields

ТАЛЛИН, 23 апр — РИА Новости. Масштабные международные киберучения Locked Shields ("Закрытые щиты"), в которых примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран, в понедельник начались в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.

"Учения Locked Shields пройдут с 23 по 27 апреля, в них примут участие почти 1 тысяча человек из 30 стран. Учения проводятся с целью предложить возможности тренировки специалистам в области защиты информационных систем и критической инфраструктуры от кибератак", — говорится в сообщении.

В соответствии со сценарием учений, вымышленная страна "Берилия" сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией "враждебных действий" и скоординированными кибератаками против гражданского интернет-провайдера и военной авиабазы. Атаки вызывают серьезные сбои в работе электросети, сетей общественной безопасности, других важных компонентов инфраструктуры.

Locked Shields — одни из крупнейших киберучений в мире, они проводятся с 2010 года.

Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 20 государств: США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция. Не входящие в НАТО Австрия, Финляндия и Швеция являются странами-партнерами центра.