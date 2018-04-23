Си Цзиньпин призвал Россию и Китай вместе защищать международное право

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Россия и Китай должны защищать международное право и принципы международных отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он добавил, что Москва и Пекин также должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и "Группы двадцати".
"Высокий уровень российско-китайских отношений — богатство двух стран. В настоящее время российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства поддерживают тенденцию позитивного развития", — сказал Си Цзиньпин.
Он выразил уверенность в том, благодаря усилиям двух сторон в российской-китайских отношениях будут достигнуты новые успехи.