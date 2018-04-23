В Риге проходит митинг в поддержку арестованного правозащитника Гапоненко

РИГА, 23 апр — РИА Новости. Несколько десятков человек, среди которых депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и экс-депутат ЕП Татьяна Жданок, устроили пикет у здания Полиции безопасности Латвии в связи с арестом Александра Гапоненко — одного из лидеров Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии.

В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Мы протестуем против задержания нашего друга, с недавних пор члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко", — сказала Жданок.

Он заявил об этом журналистам перед началом митинга.

"Партия "Русский союз Латвии" обеспечит Александру всю юридическую поддержку. Мы своих не бросаем", — сказал Митрофанов.

Участники пикета держат в руках плакаты с надписями "Свободу Александру Гапоненко". В мероприятии принимают участие несколько десятков человек.

Ранее Гапоненко в социальных сетях писал о том, что в Латвии против русскоязычного населения могут быть применены репрессивные действия при участии солдат армии США.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.