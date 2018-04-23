В МИД заявили о готовности России развивать отношения с ЕСПЧ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. ЕСПЧ за последние годы принял несколько откровенно недружественных решений против РФ, тем не менее, Москва настроена на развитие отношений с этим органом, который оказывает значительное влияние на правоприменительную практику страны, заявил в понедельник начальник отдела по общеевропейскому сотрудничеству и правам человека Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Степан Кузьменков.

"Пройден большой путь в наших отношениях с ЕСПЧ. И, бесспорно, этот орган оказывает значительное влияние на законодательную правоприменительную практику… В то же время нельзя не сказать, что за последние годы в деятельности ЕСПЧ просматривается определенный отход от стандартов, и были приняты несколько откровенно недружественных решений против РФ. Судьи — люди, они тоже могут совершать ошибки, и даже практика двойных стандартов может допускаться. В то же время уверен, что в тесном диалоге с ЕСПЧ и Советом Европы нам удастся преодолеть эти тенденции", — сказал Кузьменков, выступая в МГИМО.

"Неплохую возможность для дальнейшего развития ЕСПЧ и его отношений с государствами-участниками Конвенции предоставляет процесс долгосрочной реформы этого судебного органа", — добавил дипломат.