Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (217)

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили более 190 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 120 миллиметров – 28 мин; минометы 82 миллиметра – 15 мин; донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 26 мин; минометы 82 миллиметра – 44 мины; мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 17 мин; минометы 82 мм – 63 мины… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 959 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

В результате обстрелов повреждения получили четыре дома в Донецке, Докучаевске и Коминтерново, также в Докучаевске повреждена подстанция, отметили в СЦКК.