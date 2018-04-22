В Чехии избрали главу компартии

ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Участники внеочередного съезда Компартии Чехии и Моравии (КПЧМ) в субботу вновь избрали своим председателем Войтеха Филипа, который занимает этот пост с 2005 года, сообщил РИА Новости Йозеф Скала, который на выборах был главным соперником Филипа, получив в итоге на 22 голоса меньше – 143 против 165 у Филипа.

После голосования Скала попросил не включать его в состав руководства КПЧМ, чтобы избежать возможного раскола в партии. В итоге первым заместителем председателя был избран Петр Шимунек.

"Большинство ораторов на съезде выступили за то, чтобы компартия поддержала при голосовании о вотуме доверия в парламенте рождающуюся в эти дни правящую коалицию движения ANO и социал-демократов. Таким образом, состав нового правительства будет иметь во многом левую направленность", — сказал Скала.

Предполагается, что социал-демократы получат в кабинете 5 министерских портфелей, а движение ANO, убедительно выигравшее октябрьские выборы в парламенте, – 10. Лидер ANO Андрей Бабиш ранее получил от президента Милоша Земана карт-бланш на формирование нового кабинета.

Впервые после "бархатной революции" 1989 года, свергнувшей власть компартии в стране, на съезде коммунистов выступил глава республики. Земан аргументировал это тем, что "в обязанности президента входит встреча с каждым парламентским субъектом, который приглашает его на свой съезд".

В своем выступлении, которое транслировали сетевые телеканалы, Земан, кроме прочего, призвал коммунистов покаяться в старых грехах, извиниться за те жертвы, которые понес чешский народ в годы социализма. "Покаяние очищает, это переход к нормальной жизни", — подчеркнул президент.

"А всем нам я хотел бы пожелать, чтобы мир двигался влево, но для этого требуется много работы", — сказал Земан.

В течение всей работы съезда перед Национальным домом в городе Нимбурке неподалеку от Праги, в котором заседали коммунисты, проходил митинг протеста с участием примерно 500 человек. Его участники держали и выкрикивали антикоммунистические и антироссийские лозунги, а также неодобрительным свистом сопроводили приезд и отъезд со съезда президента Земана.