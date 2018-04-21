Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 18 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили более 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 2285 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.