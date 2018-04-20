Глава МИД Австрии объяснила, почему Вена не выслала российских дипломатов

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 апреля 2018

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 апреля 2018

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вена не выслала российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", так как считает важным держать открытыми каналы диалога, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Мы не высылаем дипломатов, хотя есть подобная дипломатическая практика… Мы всегда говорим, что даже в трудных обстоятельствах нужно держать открытыми каналы коммуникации и дипломатические каналы", — сказала она по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.