Глава МИД Франции рассказал об отношениях между Макроном и Трампом

ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом хорошие, но есть и разногласия по ряду тем, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Отношения между президентом Трампом и президентом Макроном, скорее, хорошие, если говорить о личных контактах. Но у нас есть и разногласия с США", — сказал он.

Он отметил, что в частности Франция не согласна с США по поводу договора по климату. Париж не согласен с тем фактом, что Вашингтон объявил столицей Израиля Иерусалим без каких-либо переговоров и консультаций, есть некоторые разногласия по иранскому досье, а также по некоторым торговым вопросам, добавил Ле Дриан.

Как ожидается, визит Макрона в США состоится 23-25 апреля.