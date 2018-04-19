В МИД опровергли заявление экс-главы ФБР о компромате у России на Трампа

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми о якобы наличии у России компромата на президента США Дональда Трампа.

"Мы вынуждены опровергнуть утверждение господина Коми и считаем недопустимым в нынешней и без того крайне разогретой ситуации в отношениях России и США вбрасывать в СМИ заведомо ложную информацию с явно подстрекательскими целями", — заявила Захарова во время брифинга.

Она отметила, что оставляет это на совести экс-главы ФБР, "который не скрывает обиду на своего президента за отставку".

Ранее Коми в интервью ABC News заявил, что, возможно, у российских властей есть компромат на президента США Дональда Трампа. Интервью телеканалу предваряло выход 17 апреля мемуаров Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", посвященных его взаимодействию с Трампом.