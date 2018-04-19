Президент Сербии заявил о возможности сотрудничества с НАТО

БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг делегации парламентской ассамблеи НАТО, что четкая позиция военного нейтралитета Белграда не мешает развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом, сообщил кабинет главы государства.

Делегацию возглавил председатель парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али.

"Вучич принял сегодня Али и в разговоре отметил, что четкая позиция военного нейтралитета Сербии не является препятствием для развития сотрудничества с НАТО… Али заявил, что НАТО уважает выбор Сербии придерживаться военного нейтралитета и определять сотрудничество согласно своим потребностям", — говорится в сообщении кабинета главы государства.

Отмечается, что стороны согласились в том, что между Сербией и НАТО интенсифицирован диалог на высшем уровне, и что "участие делегации парламента Сербии в парламентской ассамблее НАТО в качестве наблюдателя способствует взаимопониманию".