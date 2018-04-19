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В мире

Заговор по-черногорски, или Самый смешной переворот в истории

14:2019.04.2018
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкНа улицах Подгорицы. Архивное фотоНа улицах Подгорицы. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПОДГОРИЦА, 19 апр — РИА Новости. Инсценировка попытки переворота в Черногории является самым странным переворотом в истории, заявил РИА Новости один из обвиняемых, депутат Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич.

Следствие считает Мандича, председателя партии "Новая сербская демократия" и сопредседателя оппозиционной коалиции "Демократический фронт", одним из главных действующих лиц заговора. Все обвинение базируется на показаниях двоих провокаторов, при этом Мандич, будучи "лидером" заговора, лично не знал практически никого из его участников и не имел никаких ресурсов для проведения "переворота".

В день парламентских выборов 16 октября 2016 года правоохранители Черногории задержали два десятка человек, якобы причастных к попытке организации в стране переворота, призванного сорвать вступление страны в НАТО. Помимо граждан РФ, обвинение в попытке госпереворота выдвинуто в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом "Бато" Дикичем, а также трех граждан Черногории.

Безвестные провокаторы

Экс-почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич в своем кабинете в городе Будва
© РИА Новости
Боро Джукич: цель Запада — оторвать Черногорию и Россию друг от друга
"Все это дело о перевороте основано на двух людях — неких Саше Синджеличе и Мирко Велимировиче. Оба они известны как сотрудники органов безопасности Черногории, которая в данном случае действует против нас как филиал западных спецслужб. Целью этой фальсификации являлось втянуть Черногорию в НАТО без всякого народного референдума", — заявил Мандич.

Он рассказал, что про Синджелича, серба и гражданина Сербии, известно, что он объявлен Интерполом в розыск за то, что в 2003 году был осужден в Хорватии на 23 года тюрьмы за убийство фермера и угон его трактора. Кроме того, утверждает Мандич, у его защиты есть медицинские справки 2003-2004 годов о психической болезни Синджелича.

Велимирович — серб из Косово и Метохии. В суде Велимирович рассказал, что по заданию Синджелича осенью 2016 года у знакомого косовского албанца на севере Косово и Метохии купил за 25 тысяч евро 50 винтовок и патроны, потом утопил оружие в озере и явился с показаниями полицию и спецпрокуратуру.

"Никогда никого из них не видел… На судебном процессе Синджелич и Велимирович тоже признали, что никогда нас с Кнежевичем не видели", — отметил Мандич.

Милан Кнежевич, который также проходит обвиняемым по делу о перевороте, является коллегой Мандича по коалиции "Демократический фронт", депутатом и лидером "Демократической народной партии".

Несуществующие агенты

Вид на город Котор и Которский залив в Черногории. архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Дело о перевороте в Черногории сфабриковано, заявил экс-консул
Сам Мандич, по его словам, был обвинен по этому делу только потому, что Синджелич и Велимирович заявили следствию, что "русские агенты" Эдуард Шишмаков (также фигурирующий в деле под фамилией Широков) и Владимир Попов говорили им, что находятся с Мандичем на связи.

"Но мы тоже этих "русских агентов" не знаем. Более того, у нас нет даже информации, существуют ли эти люди вообще — в суде они не появлялись. Предполагаю, что они вообще не существуют. Не могу представить таких глупых русских, которые бы имели какой-то контакт с такими людьми, как Синджелич и Велимирович. Достаточно один раз посмотреть на Синджелича, чтобы понять, что с таким человеком вообще нельзя иметь никакого дела", — заявил Мандич.

По его словам, если эти люди вообще существуют, то "очевидно, что они тоже работают на спецслужбы НАТО: только наши враги могли такую глупость придумать".

Еще один русский

Акция протеста против вступления Черногории в НАТО в городе Цетине. 28 апреля 2017
© REUTERS / Stringer
Как Черногория стала членом НАТО и при чем здесь "русский заговор"
Еще одна "улика" против Мандича заключается в том, что его водитель Михайло Чадженович, переводчик Анания Никич и некий еще один русский якобы приехали на какую-то парковку на разговор с полковником Славко Никичем, однофамильцем переводчика.

"Полковник Никич выступал в качестве свидетеля на суде, и все, что сказал прокурор, он отверг. Полковник Никич на суде заявил, что мой водитель к нему не приходил, а мою машину он никогда на этой парковке не видел. И мой переводчик, который приходил к нему с "еще одним русским", никогда не требовали что-то сделать против закона. Более того, тот "еще один русский", который пришел на встречу со Славко Никичем, по его словам, вообще не похож на русского. Лично я могу только предположить, что этот "еще один русский" — не из России, а еще из какой-нибудь страны. И он занимался инсценировкой этого глупого заговора. Это все организовано Англией и США", — заявил Мандич.

Он рассказал, что его водитель просидел под арестом больше восьми месяцев — с февраля по ноябрь 2017 года, в тюрьме на него оказывалось давление.

"Было покушение на его убийство в виде подстроенного ДТП. От Чадженовича требовали, чтобы он свидетельствовал против меня, заявил, что я связан с русскими службами. Но Чадженович — очень честный человек. Даже покушение не заставило его что-то против меня сказать", — заметил Мандич.

"У нас не было никакого оружия, никакого оборудования, не было людей для совершения переворота. Мы даже не были знакомы с участниками "заговора"… Это самый смешной госпереворот в истории госпереворотов, в истории человеческой цивилизации. Такой вымышленный госпереворот мог организовать только враг — наш и России", — резюмировал Мандич.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
invisibleworld
Честно говоря они в своей деревни могли за день все проблемы решить, если бы провели референдум. Но видимо в деревне это провести тяжелее, чем в миллионных городах. Там народу просто надо было на Вуяновича подать в суд Гааги за неисполнение конституционных прав этого захолустья.
14:30
19.04.2018
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