Убийство словацкого журналиста будет расследовать международный коллектив

ПРАГА, 19 апр — РИА Новости. Расследованием убийства словацкого журналиста Яна Куциака будет заниматься международный коллектив, соглашение об этом в среду в Гааге с представителями итальянской юстиции, а также агентств Евроюст и Европол подписал генпрокурор Словакии Яромир Чижнар, он же об этом сообщил журналистам.

В Словакии не прекращается политический кризис, разразившийся после убийства 21 февраля журналиста Яна Куциака, который занимался расследованиями связей политиков с преступным миром, в частности, с итальянскими мафиозными кланами.

После массовых протестов населения, критики со стороны президента Андрея Киски и оппозиционных партий вынуждены были покинуть свои посты ряд сотрудников аппарата правительства, главы МВД и минкультуры, а затем и премьер Роберт Фицо. В понедельник, после трех недель пребывания на своем посту, объявил об уходе в отставку уже новый глава МВД Томаш Друкер, а день спустя его примеру последовал президент полиции Тибор Гашпар.

О необходимости реорганизации и деполитизации полиции и органов правосудия в Словакии заявили также члены делегации Европарламента, специально посетившие республику в связи с "делом Куциака".

"Подписание соглашения я считаю чрезвычайно важным, потому что оно станет базой для обмена информацией и сбора доказательств, которые, как я надеюсь, будут вести нас к объяснению причин этой трагедии и поиску преступников", — сказал Чижнар, выступление которого транслировали сетевые ТВ.

По словам Чижнара, подписание данного соглашения стало результатом интенсивных переговоров и ряда координационных встреч между представителями данных организаций. "Обычно подготовка подобных договоренностей занимает гораздо больше времени, но нам удалось ее ускорить", — подчеркнул генпрокурор.