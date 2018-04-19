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Трамп рассказал, когда США введут новые санкции против России‍

09:3819.04.2018
(обновлено: 09:44 19.04.2018)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. США введут санкции против России, как только "она их заслужит", заявил Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

При этом американский лидер отметил, что хорошо было бы наладить отношения с Москвой, Пекином, Токио и другими странами.

Трамп также заявил, что относится к России "жестко, как никто".

Новые санкции

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Как Россия может умно и больно ответить на санкции
Однако затем издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

Накануне посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Об этом сообщил источник в МИД России.

"Взяли паузу"

По мнению сотрудника Высшей школы экономики, политолога Андрея Суздальцева решение отложить санкции связано с тем, что Соединенные Штаты практически исчерпали меры давления на Москву и решили "взять паузу".

При этом эксперт отметил, что Вашингтон, скорее всего, объявит, что таким образом хочет дать России время "подумать над своим поведением".

Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Политолог: о "дипломатической игре" США говорить не приходится

"Кроме того, нельзя забывать, что вариант с российскими долговыми обязательствами подтверждает формулу, что санкции — фактически бумеранг. То есть если бездумно их вводить, они возвращаются в страны, которые их инициируют — в данном случае, в США", — сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Политолог Максим Жаров предположил, в свою очередь, что США отложили санкции, так как были напуганы "возможной реакцией  российской авиации на ракетную атаку" западных стран в Сирии.

В качестве доказательства можно привести разбирательство вокруг постпреда США при ООН Никки Хейли, которая эти санкции анонсировала.

"А теперь в американской прессе обсуждается, права она была или не права, и различные советники Трампа говорят, что она поторопилась, что ей не доложили, что политика США в отношении России изменилась на данный момент и т.д., и т.п.", — отметил эксперт.

Удар по Сирии

Претензии Соединенных Штатов к России по Сирии связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп помогает своими санкциями Путину

В конце прошлой недели Запад обвинил правительство арабской республики в химатаке в городе Дума.

При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Несмотря на это, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, большую часть из которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Давление на Россию

Здание МИД России
© РИА Новости
Мнение: санкций и "мер" было уже много, но все это с Россией не проходит
С 2014 года США неоднократно расширяли санкции против России под разными предлогами. Последний раз новые ограничения вводились в начале апреля. Тогда под ограничения попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Россия пообещала принять ответные меры.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о санкциях против США. Документ, в частности, подразумевает приостановку сотрудничества между Москвой и Вашингтоном по атому, авиастроению и ракетным двигателям, а также содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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