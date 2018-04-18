СМИ узнали о запрещенных поставках химикатов из Бельгии в Сирию

БРЮССЕЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Бельгийская таможня предъявила претензии трем компаниям из Антверпена, которые в период между 2014 и 2016 годами в нарушение действовавших ограничений экспортировали в Сирию сотни тонн промышленных химикатов, сообщило в среду издание Knack.
Издание утверждает, что одно из поставленных веществ потенциально может использоваться при производстве химоружия. Однако оно же используется в фармацевтике и при производстве чистящих средств.
В середине мая в суде Антверпена будет рассматриваться иск таможни к экспортерам, которых обвиняют в нарушении правил поставок химикатов. При этом издание задается вопросом, почему таможенная служба заметила отсутствие документов уже после поставок.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.