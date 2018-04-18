Кубинцы готовятся к избранию нового лидера

ГАВАНА, 18 апр — РИА Новости, Олег Вязьмитинов. Предстоящая "историческая" сессия парламента Кубы, на которой будет избран новый лидер страны, практически никак не повлияла на повседневную жизнь простых кубинцев.

Начало сессии было запланировано на четверг, однако "в связи с ее значимостью" Государственный совет постановил начать ее на день раньше. Сессия может продлится один-два дня.

Ожидается, что Рауль Кастро на предстоящей сессии сложит свои полномочия председателя Государственного совета и Совета министров страны, после чего лидером Кубы впервые за почти шесть десятилетий станет человек с другой фамилией.

Смена власти во многом была предопределена решением самого Рауля. Именно он предложил ввести возрастные ограничения для занимающих посты в государственном руководстве, а также ограничил срок пребывания на таких должностях пятью годами.

Кроме того, он сам неоднократно заявлял, что в апреле 2018 уйдет с высших государственных постов.

Кубинцы в целом сдержанно-позитивно отнеслись к этому решению, хотя оттенки оценок были разными.

Некоторые убежденные коммунисты — в основном старшего возраста — считают, что только "историческое поколение", помнящее, что такое вооруженная революционная борьба, способно обеспечить сохранность прежних завоеваний.

Представители появившегося несколько лет назад "малого бизнеса" — как хозяева простых кафе у дорог, меню которых написаны краской на фанерных листах, так и владельцы ресторанов в роскошных гаванских особняках, — рассчитывают на дальнейшую либерализацию условий для ведения дел.

Обычные люди, не связанные руководящими постами, далекие от бизнеса и не имеющие финансовой поддержки родственников из-за рубежа, не теряют робкой надежды, что смена эпох в руководстве страны принесет увеличение пенсий и зарплат в госсекторе, снижение цен на товары в магазинах и хоть небольшое, но улучшение жизни.

При этом и "новые", и "старые" кубинцы понимают, что скорых результатов ждать не стоит. На Кубе привыкли к сформулированному Раулем Кастро принципу реформ "не спеши, но не останавливайся", и воспринимают его как данность.

Но есть и те, кто равнодушен или пессимистичен в отношении перемен. С одной стороны, это известные критики системы и представители неформальных организаций, которые Куба обвиняет в попытках подрыва государственных устоев на деньги из-за рубежа. С другой стороны — те, кто не может реализовать себя в условиях экономики кубинского образца, или те, кому не близки социалистические идеалы и претит соответствующая риторика.

Правда, последние чаще уезжают, хоть и не насовсем — после либерализации соответствующего законодательства в 2013 году с Кубы можно выезжать и возвращаться практически без ограничений. Гражданство и все соответствующие имущественные права резидента сохраняются, если кубинец возвращается на остров каждые два года.

Обычная жизнь в канун перемен

Дни перед началом работы исторической сессии столица жила обычной жизнью. Малекон — гаванскую набережную — заливало водой из-за поднявшихся на весенних ветрах волн. Пожилые и молодые любители бейсбола, — де-факто национальной игры Кубы, — традиционно эмоционально спорили недалеко от Капитолия, в своем излюбленном уголке, прозванном esquina caliente — "горячий перекресток".

Пешеходная улица Обиспо, как в любой другой день, бурлила переплетающимися потоками туристов и жителей Старой Гаваны, звенела сигналами велорикш, пахла жареным арахисом, предлагаемым уличными продавцами. Из баров и ресторанов звучала традиционная кубинская музыка, в кафе попроще из колонок был слышен латинский поп.

В известном кубинском спортивном зале Kid Chocolate проходил волейбольный матч между двумя школами. В расположенной рядом палатке-кафе вовсю торговали какой-то нехитрой выпечкой. Обычная жизнь исторического центра Гаваны.

Как в центре города, так и на окраинах, в основном, обсуждают бытовые неурядицы. На автобусных остановках, у палаток и магазинов оживленной улицы 10 октября — жилом районе, далеком от туристических достопримечательностей, — народ, как кажется, гораздо более озабочен домашними делами и насущными проблемами, чем предстоящей сменой эпох в правительстве страны.

За два дня до начала сессии на одной из центральных площадей Гаваны прошел митинг, посвященный событиям 57-летней давности. Тогда, в апреле 1961 года, Фидель Кастро перед тысячами кубинцев объявил о социалистическом характере кубинской революции.

Самому вероятному кандидату на пост нового лидера страны Мигелю Диасу-Канелю сейчас также 57 лет. Он – яркий представитель нового поколения кубинских руководителей, не входящих в "историческое поколение" тех, кто вел вооружённую борьбу за свои идеалы.

О том, каким будет его президентство — ускорит ли он реформы или "закрутит гайки" во внутренней политике, остается только предполагать, поскольку последние годы Диас-Канель предпочитал держаться в тени вопреки занимаемому высокому посту.

Но в том, что система на Кубе останется социалистической, сомнений на острове нет ни у кого. Возможно, именно поэтому кубинцы продолжают спокойно жить своей жизнью.