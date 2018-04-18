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"Инсценировка повстанцев". Что на самом деле произошло в Думе

08:0018.04.2018
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© REUTERS / Ali HashishoСирийская полиция в Думе. 16 апреля 2018 годаСирийская полиция в Думе. 16 апреля 2018 года
© REUTERS / Ali Hashisho

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. Американский телеканал One America News Network сообщил, что его журналисты не нашли свидетельств химической атаки в сирийской Думе. Сенсационный репортаж, однако, не произвел особого эффекта. США, Великобритания и Франция уже назначили виновных и нанесли ракетный удар по Сирии. Другие версии в Вашингтоне, Лондоне и Париже не рассматриваются. РИА Новости разбиралось, почему так часто возникают обвинения в использовании отравляющих веществ на Ближнем Востоке.

"Никто ничего не видел и не слышал"

В понедельник, 16 апреля, журналист OAN Пирсон Шарп в новостном эфире в течение примерно десяти минут подробно рассказывал о том, как съемочная группа телеканала посещала сирийскую Думу.

Туда, где якобы была химическая атака, репортеров доставили представители сирийского правительства. Американцы побеседовали с местными жителями, посетили госпиталь, куда, по информации активистов "Белых касок", привезли пострадавших. "Я поговорил с десятком горожан. Все это в квартале-другом от того места, где, предположительно, была атака. Никто из них ничего не видел и не слышал", — заявил Шарп.

Разрушенные здания в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума

Он уточнил, что вопросы задавали тридцати-сорока местным жителям. Население не верит, что правительственные войска применили химическое оружие. "Мне говорили, что это была постановка повстанцев, оккупировавших город", — сообщил Шарп. Цель инсценировки — вызвать удары западных держав по сирийской армии. 

Репортер упомянул и о странном поведении инспекторов, очевидно, из Организации по запрещению химического оружия. "Здесь есть два противоречивых свидетельства. Один врач сказал, что инспекторы прошлись по госпиталю, не взяли никаких образцов, просто посмотрели на персонал и уехали. Главный врач говорит, что вообще никаких инспекторов не видел", — утверждает журналист.

© One America News Network Скриншот репортажа "Расследование OAN не выявило свидетельств химической атаки в Сирии" американского телеканала One America News Network (OAN)
© One America News Network
Скриншот репортажа "Расследование OAN не выявило свидетельств химической атаки в Сирии" американского телеканала One America News Network (OAN)

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии. Поводом послужила информация о применении химического оружия в городе Дума. В Вашингтоне, Лондоне и Париже ответственность за это возложили на правительственную армию.

"Красивый и малоэффективный удар"

По мнению востоковеда, преподавателя НИУ "Высшая школа экономики" Григория Лукьянова, инцидент в Думе, как и последовавший за ним ракетный удар — лишь один из эпизодов политической игры в Сирии. "Никакого реального вреда военной инфраструктуре не нанесено. Но этот красивый и малоэффективный удар позволяет Вашингтону сохранить лицо перед началом вывода военных контингентов с территории Северной Сирии. Официальный Вашингтон неоднократно заявлял и до прихода Трампа к власти, и после: присутствие США на Ближнем Востоке следует ограничить. Сделать это можно, только опираясь на партнеров и союзников: Турцию, Саудовскую Аравию и Израиль", — отмечает эксперт.

Американский военный на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
В Госдепе заявили, что Британия непричастна к инциденту в городе Дума

"Вся эта история, по всей вероятности, инициированная Великобританией, служит отвлекающим маневром: с одной стороны, подчеркивает решимость США и их союзников продолжать борьбу против Асада, а с другой — маскирует действия по смене тактики Вашингтона. Стратегия остается той же: последовательное сокращение затрат и реального присутствия в регионе. История с химическим оружием искусственна, именно в медийном пространстве она имеет значение, а не на поле боя. Как писал французский философ Бодрийяр о войне в Ираке: а была ли война?" — говорит Лукьянов.

И добавляет, что "с точки зрения здравого смысла Дамаску нет нужды применять химическое оружие, тем более за день до окончательного вывода основных сил "Джейш аль-Ислам" (коалиция повстанцев-исламистов. — Прим. ред.)". "Тот след, который тянется за "Белыми касками", указывает на участие спецслужб Великобритании в организации этого инцидента", — считает эксперт.

© REUTERS / Ali HashishoВ городе Дума, Сирия. 16 апреля 2018 года
© REUTERS / Ali Hashisho
В городе Дума, Сирия. 16 апреля 2018 года

История обвинений

Обвинения в использовании оружия массового поражения звучали и ранее. И все расследования завершались ничем. 

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez
Хейли заявила, что есть доказательства применения химоружия в городе Дума

Нынешняя ситуация точь-в-точь повторяет историю годичной давности. "Четвертого апреля в результате одной из самых страшных химических бомбардировок за всю историю Сирии контролируемый повстанцами северный район превратился в зону токсического поражения, что вызвало возмущение международной общественности в отношении все возрастающей безнаказанности правительства", — писала тогда The New York Times. 

На это последовала ожидаемая реакция США. Эсминцы американского флота запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Именно с этого аэродрома, как утверждал Вашингтон, поднялись самолеты с химическим оружием.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017 года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017 года

Совместная комиссия ООН и ОЗХО возложила всю ответственность на Дамаск. Якобы был применен зарин. Все те же "Белые каски" обеспечили картинку с места событий — дети, которым оказывают медицинскую помощь. Шведская неправительственная организация "Врачи за права человека" сразу заявила, что кадры сфальсифицированы. 

В частности, эксперты обратили внимание на то, как в сердце ребенка вводят иглу шприца, но не нажимают на поршень — не делают инъекции. Медики пояснили: мальчик на видео "мог погибнуть от самой процедуры инъекции". Как отметили "Врачи за права человека" со ссылкой на мнение экспертов, запечатленные на видео больше похожи на жертв не отравляющих газов, а передозировки наркотического вещества.

Москва тогда же представила в Организацию по запрещению химического оружия свидетельства того, что инцидент в провинции Идлиб носил постановочный характер. Как отметили российские эксперты, на фото у детей были расширенные зрачки, в то время как у пострадавших от зарина зрачки сужаются. Кроме того, воронка на снимках явно образовалась от взрыва наземного боеприпаса, а не авиационной бомбы.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Сирия продолжит сообщать ОЗХО и ООН о попытках боевиков получить химоружие

В августе 2016-го ООН инициировала расследование о применении отравляющих веществ в районе Алеппо, который тогда был под контролем исламистов. В Великобритании и США в использовании оружия массового поражения обвинили Дамаск. Сирийское правительство заявило, что химическую атаку предприняли боевики.

О химической атаке в Гуте СМИ сообщали в августе 2013-го. Погибло несколько сотен человек. США, Великобритания и Франция возложили ответственность на Дамаск. Сирийские власти утверждали, что это дело рук боевиков оппозиции.

Миссия Организации Объединенных Наций подтвердила сообщения о применении зарина и гибели нескольких сотен мирных жителей. Но расследование ни к чему не привело.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Химоружие в Сирии применяли разные группы, заявил Корбин

Эксперты и тогда скептически отнеслись к предъявленным "доказательствам". "На данный момент меня это не полностью убеждает, потому что у людей, которые помогают им, нет никакой защитной одежды и никаких респираторов", — прокомментировала, например, Би-би-си кадры с места событий директор Финского института по проверке выполнения Конвенции о химическом оружии Паула Ваннинен.

В марте того же 2013-го Дамаск информировал, что исламисты применили снаряды с отравляющим веществом при обстреле района Хан-эль-Асаль провинции Алеппо. Сообщалось о 25 погибших, преимущественно военнослужащих правительственной армии.

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