Посольство России назвало новые выводы Лондона по "делу Скрипаля" странными

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ задается вопросом, почему в Солсбери пострадали только три человека, если, по данным британской стороны, сразу несколько мест были заражены, а яд не испаряется.

Ранее британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании заявило, что использованное при отравлении в Солсбери нервнопаралитическое вещество находилось в "жидком состоянии". Также министерство сообщило, что в городе завершаются работы по очистке мест, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с работавшим на британские спецслужбы экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

"Мы внимательно изучили заявление министерства по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству, в котором говорится о начале дезинфекции девяти якобы зараженных веществом мест в Солсбери. Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана Zizzi, паба Mill, скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома Сергея Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Ника Бейли", — отметил представитель посольства.

"В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, "не испаряется" и "не исчезает со временем", а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств? Если эти утверждения верны, то совершенно непонятно, как Ник Бейли, который после выписки из больницы вернулся в свой собственный дом, не подвергся повторному воздействию отравляющего вещества", — отметил собеседник агентства.

Он напомнил также, что британские власти уверяли и продолжают уверять жителей Солсбери, что "риск заражения минимален".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.